ЦБ отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП). Об этом сообщили в регуляторе.





По величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе РФ. В ЦБ назвали основаниями для отзыва нарушения федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.





В сообщении регулятора указано, что банк активно участвовал в подозрительных транзитных операциях, направленных на вывод средств за рубеж, их обналичивание и покупку неучтенной наличной выручки в торгово-розничном секторе. Основные операции проводились в интересах акционеров и связанных с ними лиц.





Банк РМП был создан в Москве в 1993 году, работал с юрлицами и физлицами, имел лицензию на брокерскую и дилерскую деятельность, участвовал в торгах на Московской бирже. Он является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть средства.





Это уже второй банк, лишившийся лицензии с начала года. В конце января ЦБ отозвал лицензию у Нового московского банка.