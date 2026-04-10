Несколько домов полностью уничтожены в Брянской области после удара ВСУ ракетами «Нептун»

В Брянской области в результате удара Вооруженных сил Украины дальнобойными ракетами «Нептун» несколько жилых домов оказались полностью разрушены. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.





По его словам, часть выпущенных ракет была сбита средствами ПВО, однако обломки снарядов все равно принесли разрушения. Фрагменты упали в районе села Юрасово Карачевского района: четыре дома уничтожены полностью, еще 15 строений повреждены.





Одна мирная жительница получила ранения, ее госпитализировали и оказали необходимую помощь.