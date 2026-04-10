Двоих туристов нашли мертвыми после восхождения на Авачинский перевал на Камчатке

На Камчатке в районе Авачинского перевала спасатели обнаружили всех семерых участников туристической группы, которая пропала ранее. По данным правительства региона, двое туристов найдены погибшими.





Погибшие были 2001 и 2003 годов рождения. Еще пятеро туристов обнаружены живыми, но один из них с признаками сильного обморожения. Пострадавшие были эвакуированы вертолетом МЧС России, в настоящее время их осматривают медики.





Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев назвал причиной случившегося пренебрежение элементарными правилами безопасности. По его данным, все туристы приезжие.





Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.





Правительство Камчатского края выразило соболезнования семьям погибших и заявило, что окажет помощь родственникам.





Напомним, группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона между ними произошел конфликт, после чего туристы разделились. Двое остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без палатки и спутникового телефона. Седьмого апреля связь с ними прервалась. Поиски осложнялись метелью. Спасатели говорили, что это опытные лыжники, привыкшие к зимним походам в разных условиях.