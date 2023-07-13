Захарова назвала решение Франции поставить Украине ракеты SCALP эскалацией конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Парижа поставить Киеву ракеты SCALP, назвав его новым шагом к эскалации конфликта. Об этом говорится в ответах дипломата на вопросы журнала «Международная жизнь» об украинском кризисе.





Захарова указала, что президент Франции Эммануэль Макрон «не отстает от США», поставляя Украине дальнобойные ракеты (радиус действия SCALP свыше 250 километров). Она отметила, что это оружие является вариантом британских ракет Storm Shadow, которые успешно сбивают российские ПВО.





11 июля после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе Макрон сообщил, что Франция планирует передать Украине ракеты большой дальности. При этом министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил, что частично такие ракеты уже поставлены. Другая часть сейчас в процессе транспортировки.





Какое именно количество дальнобойных ракеты получит Киев неизвестно.





Минобороны Великобритании объявило о передаче Storm Shadow Украине в мае. В ведомстве тогда сообщили, что дальность передаваемых Киеву ракет составляет 250-300 километров. Максимальная дальность Storm Shadow — 560 километров. ВСУ регулярно применяют эти ракеты, российское Минобороны также сообщало об их перехвате.