В Киеве запретили включать и исполнять песни на русском языке в публичных местах

Киевский городской совет ввел мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории города. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте администрации Киева.





По словам киевского депутата Вадима Васильчука, речь идет о запрете на продажу книг, публичное исполнение песен на русском языке, проведение концертов, театральных и цирковых представлений, оказание иных услуг.





21 марта Верховная рада Украины одобрила «деколонизационный закон» о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с РФ. Депутат Алексей Гончаренко указал на недопустимость использования названий, «увековечивающих Россию».





В феврале в Верховную раду внесли законопроект, который предполагает отмену празднования 8 Марта, Дня труда (1 Мая) и Дня Победы (9 Мая). Об этом заявили парламентарии от партий «Слуга народа» и «Голос», назвав эти праздники «наследием колониального прошлого в быту».





Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что на Украине на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.