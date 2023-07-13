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Депутат Соболев про слухи об аресте Суровикина: Это тайна следствия, но замешанные в мятеже будут нести ответственность
Парламентарий также назвал 58-ю армию лучшей и выразил уверенность, что генералу Ивану Попову найдут новую работу undefined
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Депутат Соболев про слухи об аресте Суровикина: Это тайна следствия, но замешанные в мятеже будут нести ответственность

Парламентарий также назвал 58-ю армию лучшей и выразил уверенность, что генералу Ивану Попову найдут новую работу

Американская газета The Wall Street Journal заявила, что замкомандующего Объединенной группировкой войск России на Украине Сергея Суровикина задержали. По данным издания, его взяли под стражу спустя несколько часов после инцидента с ЧВК «Вагнер». Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил Daily Storm, что ему неизвестно о задержании Суровикина, однако следствие продолжается и все причастные к мятежу будут наказаны.


«Это же тайна следствия. Но те, кто был замешан в мятеже, безусловно, будут нести ответственность. У меня таких данных [о задержании Суровикина] нет», — сказал Соболев


«Идет расследование мятежа, и оно будет идти, занимаются соответствующие спецслужбы. А как иначе? Сбиты вертолеты, люди погибли. И в самый разгар контрнаступления украинских войск вот такой мятеж. Это вообще не шутка», — добавил парламентарий.


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