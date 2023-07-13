Замглавы Минцифры Паршина задержали по подозрению в коррупции

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин был задержан по подозрению в коррупции. Об этом официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила СМИ.





Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что задержали Паршина еще 12 июля за получение взятки в размере 3,5 миллиона рублей в одном из столичных ресторанов. Эти средства, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов.





По его словам, совокупность доказательств в отношении Паршина не вызывает сомнений в его виновности. Парламентарий выразил надежду, что произошедшее с чиновником не бросит тень на ведомство в целом.





В то же время Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Следственного комитета об аресте Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере. О дате рассмотрения ходатайства в суде пока не сообщали. За получение особо крупной взятки Паршину как должностному лицу грозит до 15 лет тюрьмы.





В пресс-службе Минцифры подтвердили ТАСС, что в отношении Паршина проводится расследование. В ведомстве подчеркнули, что содействуют правоохранительным органам по данному делу.





Максим Паршин родился 23 июля 1976 года в Мытищах Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, с 2002-го по 2013 год работал на различных должностях в Минэкономразвития РФ, где отвечал за развитие электронных госуслуг.





16 августа 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Максима Паршина заместителем министра цифрового развития РФ. Он занимался программой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений. Он также является президентом Федерации спортивного программирования.