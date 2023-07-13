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Путин потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам
Глава государства призвал учесть его как приоритет в бюджете undefined
Новости

Путин потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам

Глава государства призвал учесть его как приоритет в бюджете

До 1 сентября 2023 года необходимо утвердить национальный проект по развитию беспилотников и учесть его как приоритет при формировании трехлетнего бюджета. С подобным заявлением выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.


Глава государства отметил, что принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать в России отрасли и рынки будущего. По его словам, нацпроект по беспилотникам будет учтен при формировании бюджета страны на 2024-й и плановый период до 2026 года.


Российский лидер также предложил в течение 2023 года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Путин отметил, что речь идет не только о консолидации существующих инструментов поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, но и о выстраивании целостного механизма создания и внедрения разработок.


В апреле пресс-служба правительства сообщила, что к 1 сентября в стране утвердят нацпроект по развитию дронов. До этого сформировали национальный проект по развитию БАС (беспилотных авиационных систем).

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#беспилотник #нацпроекты #путин #рф
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