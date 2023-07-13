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Путин пошутил о 1937 годе на Форуме будущих технологий
Главу государства развеселило то, что модератор площадки позитивно высказался о годе начала Большого террора undefined
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Путин пошутил о 1937 годе на Форуме будущих технологий

Главу государства развеселило то, что модератор площадки позитивно высказался о годе начала Большого террора

Модератор Форума будущих технологий Руслан Юнусов, обращаясь к аудитории пленарного заседания и президенту России Владимиру Путину, сказал, что в настоящее время важно определить образ российской нации. Ведущий напомнил, что в советское время таким материальным олицетворением стала скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», представленная в 1937 году. Владимир Путин пошутил над репликой Юнусова, который вспомнил об этом факте из сталинской эпохи. Путин также намекнул на то, что о репрессиях модератором не было сказано ни слова.

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Ранее Путин выступил с речью на форуме, обозначив несколько ключевых направлений для России в развитии технологий и науки. В частности, президент выделил приоритет в развитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, Путин указал на необходимость развития промышленности, производящей микроэлектронику.


Отдельно в своей речи Путин остановился на необходимости возобновления программы мегагрантов для исследователей. Он также дал поручение правительству и депутатам Государственной думы подготовить для этого начинания финансовый фундамент, рассчитанный до 2026 года.


Путин за 24 года, в течение которых возглавляет Россию и занимал должность председателя правительства, не раз высказывался о проблеме сталинских репрессий. В нулевые годы Путин отмечал, что фигура Сталина противоречива, однако репрессии были преступлением.


В 2013 году на большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о возможности восстановления памятника Сталину в Москве, на что президент ответил, что в таких вопросах нельзя действовать необдуманно. При этом Путин отметил, что сама фигура Сталина по своей кровавости не отличается, например, от фигуры Оливера Кромвеля в Англии.

#сталин #жертвы политических репрессий #владимир путин
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