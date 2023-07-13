Путин пошутил о 1937 годе на Форуме будущих технологий

Ранее Путин выступил с речью на форуме, обозначив несколько ключевых направлений для России в развитии технологий и науки. В частности, президент выделил приоритет в развитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, Путин указал на необходимость развития промышленности, производящей микроэлектронику.





Отдельно в своей речи Путин остановился на необходимости возобновления программы мегагрантов для исследователей. Он также дал поручение правительству и депутатам Государственной думы подготовить для этого начинания финансовый фундамент, рассчитанный до 2026 года.





Путин за 24 года, в течение которых возглавляет Россию и занимал должность председателя правительства, не раз высказывался о проблеме сталинских репрессий. В нулевые годы Путин отмечал , что фигура Сталина противоречива, однако репрессии были преступлением.





В 2013 году на большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о возможности восстановления памятника Сталину в Москве, на что президент ответил, что в таких вопросах нельзя действовать необдуманно. При этом Путин отметил, что сама фигура Сталина по своей кровавости не отличается, например, от фигуры Оливера Кромвеля в Англии.