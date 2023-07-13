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ФСБ задержала экс-сенатора Петину и бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова
Они подозреваются в махинациях с закупками медицинского оборудования Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Новости

ФСБ задержала экс-сенатора Петину и бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

Они подозреваются в махинациях с закупками медицинского оборудования

Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали экс-сенатора Ирину Петину и бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Об этом пишет рязанская «Новая газета», ссылаясь на осведомленный источник. По его словам, операцию проводили московские силовики.


Эти задержания, по данным издания, прошли в рамках расследования дела о закупках медицинского оборудования по завышенным ценам.


Уточняется, что правоохранители задержали Грекова 3 июля в Ростове-на-Дону, а 12 июля в Рязанской области была взята под стражу Петина.


Греков занимал пост вице-губернатора Рязанской области в период с 2017-го по 2021 год. Петина, начиная с 2011-го, занимала пост замглавы Минздрава Рязанской области. В 2020-м чиновницу отправили от региона в Совет Федерации. Спустя два года полномочия сенатора прекратились, продлевать их не стали.


Ранее суд смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест в отношении бывшего замглавы Росприроднадзора, бизнесмена Олега Митволя. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Митволь уже заключил со следствием досудебное соглашение.


Daily Storm сообщал, что врачи обнаружили у Митволя два новообразования. А дочь экс-замглавы Росприроднадзора Алиса записала открытое обращение к директору ФСБ Александру Бортникову. Девушка заявила, что ее отца пытаются убрать.

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Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя перевели под домашний арест

После апелляции суд признал незаконным содержание политика под стражей 6 июля 2023
Dailystorm - Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя перевели под домашний арест
#задержание #махинации #фсб #рязанская область #сенатор
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