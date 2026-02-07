Зеленский: США предлагают завершить конфликт России и Украины к лету

США предлагают к лету этого года завершить конфликт России и Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, американцы, вероятно, будут давить на обе стороны.





Также Зеленский сообщил, что Вашингтон впервые предложил делегациям из Москвы и Киева встретиться на американской территории. Переговоры могут пройти в Майами через неделю. Украина согласилась, Россия — пока нет, добавил он.





Киев также поддержал предложение Вашингтона о новой «деэскалации в сфере энергетики».





Также Зеленский указал, что риторика российской делегации на переговорах сменилась «на более конкретную».