Зеленский: США предлагают завершить конфликт России и Украины к лету

США предлагают к лету этого года завершить конфликт России и Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, американцы, вероятно, будут давить на обе стороны.


Также Зеленский сообщил, что Вашингтон впервые предложил делегациям из Москвы и Киева встретиться на американской территории. Переговоры могут пройти в Майами через неделю. Украина согласилась, Россия — пока нет, добавил он. 


Киев также поддержал предложение Вашингтона о новой «деэскалации в сфере энергетики». 


Также Зеленский указал, что риторика российской делегации на переговорах сменилась «на более конкретную».

