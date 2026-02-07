Новости
В Дубае задержан киллер, стрелявший в генерала Алексеева
Первый замглавы ГРУ пришел в себя, его жизни ничего не угрожает undefined
В Дубае задержан киллер, стрелявший в генерала Алексеева

Первый замглавы ГРУ пришел в себя, его жизни ничего не угрожает

Фото: Global Look Press / Светлана Возмилова

Задержаны киллер, стрелявший в генерала Владимира Алексеева, и пособник злоумышленника, утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.  


«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал он в Telegram. 


Официально правоохранительные органы не подтверждали эту информацию. 


Ранее бывший украинский политик Царев сообщал, что Алексеев находится в коме после покушения на него. В генерала стреляли утром 6 февраля, когда он выходил из своей московской квартиры.

