В Дубае задержан киллер, стрелявший в генерала Алексеева

Задержаны киллер, стрелявший в генерала Владимира Алексеева, и пособник злоумышленника, утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.





«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал он в Telegram.





Официально правоохранительные органы не подтверждали эту информацию.





Ранее бывший украинский политик Царев сообщал, что Алексеев находится в коме после покушения на него. В генерала стреляли утром 6 февраля, когда он выходил из своей московской квартиры.