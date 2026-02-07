Новости
Новости 18+
St
Названа предварительная причина смерти экс-замминистра юстиции Тропина, тело которого нашли в ванной
18+
Он скончался от острой сердечной недостаточности, отмечают источники undefined
Новости

Названа предварительная причина смерти экс-замминистра юстиции Тропина, тело которого нашли в ванной

Он скончался от острой сердечной недостаточности, отмечают источники

Предположительно, причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. 


О смерти Тропина стало известно 6 февраля. Как писал Telegram-канал «112», тело экс-чиновника нашли в ванной в его московской квартире. РИА Новости со ссылкой на собеседников писало, что смерть Тропина не носила криминального характера. 


Тропиу было 73 года. Он был заместителемминистра юстиции РФ с февраля 1996-го по март 1997 года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #смерть #замминистра
Загрузка...
Загрузка...