Названа предварительная причина смерти экс-замминистра юстиции Тропина, тело которого нашли в ванной

Предположительно, причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.





О смерти Тропина стало известно 6 февраля. Как писал Telegram-канал «112», тело экс-чиновника нашли в ванной в его московской квартире. РИА Новости со ссылкой на собеседников писало, что смерть Тропина не носила криминального характера.





Тропиу было 73 года. Он был заместителемминистра юстиции РФ с февраля 1996-го по март 1997 года.