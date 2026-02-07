Трамп отменил дополнительные пошлины в 25% на товары из Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене дополнительных таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Индии. Об этом пишет Bloomberg.





Отмечается, что такое решение президент принял после того, как Нью-Дели взял на себя обязательство не закупать нефть у России. Официально власти Индии о прекращении импорта российского топлива не объявляли.





Закон вступает в силу с 7 февраля. Дополнительные пошлины в отношении Индии были введены Трампом в августе 2025 года.





Недавно Трамп также сообщал о намерении Вашингтона и Нью-Дели заключить соглашение, по которому Индия станет закупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.