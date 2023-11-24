Больше не купить любимые финские товары? Российские челноки рассказали, что будет после закрытия границы

Финские власти «во благо безопасности местных жителей» решили закрыть практически все пункты пропуска с Россией, кроме одного — самого северного. Такое событие негативно отразилось на работе множества коммерсантов, осуществляющих поставки товаров из Финляндии в Россию и наоборот. Они вынуждены были остановить свою деятельность и искать пути преодоления возникших препятствий.





Многие мелкие поставщики товаров из Финляндии в Россию действуют через популярные интернет-платформы, например, Avito или соцсеть «ВКонтакте». Олег, один из владельцев группы в «ВК» «Товары из Финляндии, Петрозаводск» поделился своим опытом.





«Поставок из Финляндии не будет до тех пор, пока КПП не откроют снова», — говорит предприниматель.





Он привозил в Россию рыбий жир Möller из Норвегии, витамины — цинк и магний, бытовую химию и другие товары.