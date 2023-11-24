Больше не купить любимые финские товары? Российские челноки рассказали, что будет после закрытия границы

Финские власти «во благо безопасности местных жителей» решили закрыть практически все пункты пропуска с Россией, кроме одного — самого северного. Такое событие негативно отразилось на работе множества коммерсантов, осуществляющих поставки товаров из Финляндии в Россию и наоборот. Они вынуждены были остановить свою деятельность и искать пути преодоления возникших препятствий.
Многие мелкие поставщики товаров из Финляндии в Россию действуют через популярные интернет-платформы, например, Avito или соцсеть «ВКонтакте». Олег, один из владельцев группы в «ВК» «Товары из Финляндии, Петрозаводск» поделился своим опытом.
«Поставок из Финляндии не будет до тех пор, пока КПП не откроют снова», — говорит предприниматель.
Он привозил в Россию рыбий жир Möller из Норвегии, витамины — цинк и магний, бытовую химию и другие товары.
В непростых условиях оказалась и Светлана из Санкт-Петербурга, которая занималась продажей финской одежды, обуви бренда Kuoma, брендовых вещей через Avito. Это ее основной источник дохода, однако ситуация изменилась после закрытия границ. Теперь ей приходится распродавать остатки товара и активно искать новые пути поставок.
Аналогичная ситуация и у коммерсанта Андрея из города Костомукша. Андрей специализируется на поставках одежды и спортивной экипировки из Финляндии.
«Пока ожидаем открытия местного КПП «Люття», который финские власти закрыли на неопределенный срок», — говорит Daily Storm он.
Только после этого Андрей сможет продолжить поставки в Россию.
В Петербургском магазине финских сыров «Финская лавка» рассказали, что теперь переключатся на поставки из Эстонии. Это дороже на 10-15%, но товар будет доставлен в Россию. Продавец предположил, что даже с возросшей ценой сыры будут покупать.
А вот Николай, который занимается продажей одежды, термобелья, обуви и сладостей из Финляндии в Санкт-Петербурге, в разговоре с Daily Storm заверил: для него все останется по-прежнему, несмотря на ограничения. То же говорят и представители фирмы Finzakaz, которая владеет сетью точек по продаже финских товаров.
«Нас это не затронет, мы работаем по-другому», — ответил Daily Storm представитель компании Finzakaz по имени Владимир.
Анна, представитель компании «Доставка из Финляндии», которая специализируется на перевозке грузов, рассказала, что доставка от соседей работает и будет работать, но другими путями. На стоимость товаров это никак не повлияет.
В работе крупных компаний также не произойдет изменений. По предоставленной специально для Daily Storm информации от АКОРТ, в масштабах российского потребительского рынка доля товаров повседневного спроса, ввозимых из Финляндии, невелика. На продажах крупных торговых сетей закрытие транспортного коридора серьезно не отразится.
Отметим: в мае этого года стало известно, что ежемесячный уровень экспорта и импорта между Финляндией и Россией упал до минимумов 1990-х годов — ниже 150 миллионов евро. Об этом российским СМИ сообщила старший экономист Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола. Статистика института показала: в начале 2022 года Финляндия импортировала российские товары на сумму свыше одного миллиарда евро, экспорт составлял почти 380 миллионов евро. К концу года месячный импорт сократился до 150 миллионов евро, экспорт упал до 140 миллионов евро.
В последний раз столь низкие показатели среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами были в 1999 году. Тогда они едва достигали 160 миллионов евро. Доля России в товарообороте Финляндии опустилась до исторического минимума в 2,6%. Она была на таком низком уровне в 1940-х, уточнила Симола.