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Больше не купить любимые финские товары? Российские челноки рассказали, что будет после закрытия границы
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Опрометчивые действия властей Финляндии приведут к коллапсу малого бизнеса Коллаж: Daily Storm
Общество

Больше не купить любимые финские товары? Российские челноки рассказали, что будет после закрытия границы

Опрометчивые действия властей Финляндии приведут к коллапсу малого бизнеса

Коллаж: Daily Storm

Финские власти «во благо безопасности местных жителей» решили закрыть практически все пункты пропуска с Россией, кроме одного — самого северного. Такое событие негативно отразилось на работе множества коммерсантов, осуществляющих поставки товаров из Финляндии в Россию и наоборот. Они вынуждены были остановить свою деятельность и искать пути преодоления возникших препятствий.


Многие мелкие поставщики товаров из Финляндии в Россию действуют через популярные интернет-платформы, например, Avito или соцсеть «ВКонтакте». Олег, один из владельцев группы в «ВК» «Товары из Финляндии, Петрозаводск» поделился своим опытом.


«Поставок из Финляндии не будет до тех пор, пока КПП не откроют снова», — говорит предприниматель.


Он привозил в Россию рыбий жир Möller из Норвегии, витамины цинк и магний, бытовую химию и другие товары.

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В непростых условиях оказалась и Светлана из Санкт-Петербурга, которая занималась продажей финской одежды, обуви бренда Kuoma, брендовых вещей через Avito. Это ее основной источник дохода, однако ситуация изменилась после закрытия границ. Теперь ей приходится распродавать остатки товара и активно искать новые пути поставок. 

Обувь бренда Kuoma
Обувь бренда Kuoma Фото: spkubani.club

Аналогичная ситуация и у коммерсанта Андрея из города Костомукша. Андрей специализируется на поставках одежды и спортивной экипировки из Финляндии.

 

«Пока ожидаем открытия местного КПП «Люття», который финские власти закрыли на неопределенный срок», — говорит Daily Storm он.


Только после этого Андрей сможет продолжить поставки в Россию.


В Петербургском магазине финских сыров «Финская лавка» рассказали, что теперь переключатся на поставки из Эстонии. Это дороже на 10-15%, но товар будет доставлен в Россию. Продавец предположил, что даже с возросшей ценой сыры будут покупать.

Сыр Valio Oltermanni
Сыр Valio Oltermanni Фото: laplandia-fn.fi

А вот Николай, который занимается продажей одежды, термобелья, обуви и сладостей из Финляндии в Санкт-Петербурге, в разговоре с Daily Storm заверил: для него все останется по-прежнему, несмотря на ограничения. То же говорят и представители фирмы Finzakaz, которая владеет сетью точек по продаже финских товаров.  

«Нас это не затронет, мы работаем по-другому», — ответил Daily Storm представитель компании Finzakaz по имени Владимир.


Анна, представитель компании «Доставка из Финляндии», которая специализируется на перевозке грузов, рассказала, что доставка от соседей работает и будет работать, но другими путями. На стоимость товаров это никак не повлияет.


В работе крупных компаний также не произойдет изменений. По предоставленной специально для Daily Storm информации от АКОРТ, в масштабах российского потребительского рынка доля товаров повседневного спроса, ввозимых из Финляндии, невелика. На продажах крупных торговых сетей закрытие транспортного коридора серьезно не отразится.


Отметим: в мае этого года стало известно, что ежемесячный уровень экспорта и импорта между Финляндией и Россией упал до минимумов 1990-х годов — ниже 150 миллионов евро. Об этом российским СМИ сообщила старший экономист ‎Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола. Статистика института показала: в начале 2022 года Финляндия импортировала российские товары на сумму свыше одного миллиарда евро, экспорт составлял почти 380 миллионов евро. К концу года месячный импорт сократился до 150 миллионов евро, экспорт упал до 140 миллионов евро.


В последний раз столь низкие показатели среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами были в 1999 году. Тогда они едва достигали 160 миллионов евро. Доля России в товарообороте Финляндии опустилась до исторического минимума в 2,6%. Она была на таком низком уровне в 1940-х, уточнила Симола.

#финляндия #товары #граница #челноки
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