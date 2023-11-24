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«На немецкой таможне у нас забрали кастрюли из нержавейки, поскольку из этого можно делать танки»
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Волонтеры из Германии рассказали, как помогают Донбассу Коллаж: Daily Storm
Общество

«На немецкой таможне у нас забрали кастрюли из нержавейки, поскольку из этого можно делать танки»

Волонтеры из Германии рассказали, как помогают Донбассу

Коллаж: Daily Storm

В ноябре из Германии в направлении Донбасса отправился 43-й грузовик с гуманитарной помощью, собранной гражданами ФРГ и русскоязычными немцами. Этот конвой стал возможен благодаря фонду «Будущее Донбасса». Многие его участники уже не первый раз приезжают в Донецк — и многие из них же регулярно оказывают местным жителям помощь. Даже немецкие женщины вяжут игрушки для донецких детей. Все говорят, что после первого посещения Донбасса невозможно перестать помогать тем, кто действительно в этом нуждается.


Алена Дирксен, член Союза предпринимателей Саксонии и кандидат от партии «Свободная Саксония» на областных выборах 2024 года, рассказала Daily Storm, что многие немцы долгое время даже не догадывались о зверствах Киева в Донбассе, ведь западные СМИ замалчивают всю информацию.


«Когда житель Германии видит свастику, которую там несут чуть ли не как на трон, поддерживают Степана Бандеру, Шухевича и зигуют на Майдане, то просто приходит в ужас. Потому что если немец, не дай бог, поднимет правую или левую руку — его ожидает уголовная ответственность», — заявила Дирксен.

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Александр Климентов, музыкант и представитель сообщества «Немецко-русские братские души» (DRS: Deutsche-Russische Seelen) в беседе с Daily Storm рассказал о своем первом визите в Донбасс в ноябре 2016 года. Он поведал о том, как они с супругой присоединились к организации «Мост добра» и стали оказывать помощь людям.

Климентовы во время первого посещения Горловки и Зайцева столкнулись с опасной обстановкой, пробивались через разрушенные здания и были совсем рядом с активными боевыми действиями. Они посещали больницы, находившиеся в ужасном состоянии, и хоспис в Зайцеве, который располагался всего в 250 метрах от линии фронта.


«Мы приезжали в хоспис в Зайцево. 250 метров до противника. Туда зайти было нельзя, в больнице вонь стояла. И сидел директор больницы в хорошем кабинете — он сразу написал на нас заявления в полицию и прокуратуру. Вот только при следующем визите его не было. Это тоже наша миссия. Чтобы не было такого, что директор больницы на государственные деньги ведет себя как король, а больные гниют. И вот когда это увидишь, тебе совесть не позволяет сказать, что это не твое. Совесть — это черта русского человека! » — говорит Климентов.


Подробнее — в видеоинтервью

#германия #сво #волонтеры #гуманитарная помощь
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