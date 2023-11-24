В ноябре из Германии в направлении Донбасса отправился 43-й грузовик с гуманитарной помощью, собранной гражданами ФРГ и русскоязычными немцами. Этот конвой стал возможен благодаря фонду «Будущее Донбасса». Многие его участники уже не первый раз приезжают в Донецк — и многие из них же регулярно оказывают местным жителям помощь. Даже немецкие женщины вяжут игрушки для донецких детей. Все говорят, что после первого посещения Донбасса невозможно перестать помогать тем, кто действительно в этом нуждается.





Алена Дирксен, член Союза предпринимателей Саксонии и кандидат от партии «Свободная Саксония» на областных выборах 2024 года, рассказала Daily Storm, что многие немцы долгое время даже не догадывались о зверствах Киева в Донбассе, ведь западные СМИ замалчивают всю информацию.





«Когда житель Германии видит свастику, которую там несут чуть ли не как на трон, поддерживают Степана Бандеру, Шухевича и зигуют на Майдане, то просто приходит в ужас. Потому что если немец, не дай бог, поднимет правую или левую руку — его ожидает уголовная ответственность», — заявила Дирксен.