«Идешь срать — бери с собой перевязочный пакет»: военнослужащие рассказали о полевой медицине в зоне СВО

Военно-полевая медицина и методы самопомощи в зоне боевых действий постоянно развиваются. Еще 10 лет назад штатная аптечка солдата ВС РФ, как говорят бойцы, представляла собой «жалкое зрелище». В комплект АППИ (аптечка первой помощи индивидуальная) до недавнего времени входили: жгут, перевязочный пакет, таблетки для обеззараживания воды и памятка по оказанию первой помощи. Однако СВО дала толчок развитию медицинского снаряжения в армии. Санитары с передовой рассказали Daily Storm, что должен иметь при себе каждый боец.





Сумка санитара





Никита (имя изменено по его просьбе) — санитар-водитель в 810-й бригаде морской пехоты. Боец признается, что не назвал бы себя парамедиком — недостаточно знаний и опыта в сравнении с профессиональными военными врачами. С ним в паре работает другой солдат, который пользуется более широким набором для оказания помощи.





«Мое дело простое — остановить кровотечение, затампонировать рану, стабилизировать состояние и довезти человека до квалифицированных специалистов. Поэтому рюкзак укомплектован тем, чем я умею, — с восклицанием произнес санитар, — умею пользоваться! Это со мной в паре работает другой боец, у него такой же рюкзак, но дополнительно он укомплектован различными препаратами, таблетками. Он это носит потому, что знает, когда и как нужно применять эти средства. Не нужно запихивать в аптечку всякую *****, которую ты не сможешь использовать», — сказал собеседник.





В рюкзаке Никиты, по его словам, лежат нештатные средства оказания помощи. Все содержимое куплено лично или привезено гуманитарщиками. Кроме классических жгутов и перевязочных пакетов есть и множество других средств для первой помощи.





«В рюкзаке у меня множество жгутов резиновых, жгутов-турникетов, маркеры, чтобы писать время наложения жгута (долгое воздействие на конечность может привести к ампутации). Целый мешок нефопама, промедола и других обезболивающих. Бинты — много бинтов, разных. Есть и марлевые повязки и ИПП (индивидуальный перевязочный пакет) «израильские»: эластичный бинт с фиксаторами. Кроме того, есть набор для инфузирования — если человек потерял много крови, приходится вливать различные растворы. Из мелочевки: куча разных пластырей, шины для переломов, стерильные перчатки и средства для обработки ран — от перекиси до спиртовых салфеток. Салфетками обычно пользуемся для уколов. Ну и самая важная мелочь — ножницы для разрезания одежды на пострадавшем, несколько штук», — перечислил боец.