«Идешь срать — бери с собой перевязочный пакет»: военнослужащие рассказали о полевой медицине в зоне СВО

Военно-полевая медицина и методы самопомощи в зоне боевых действий постоянно развиваются. Еще 10 лет назад штатная аптечка солдата ВС РФ, как говорят бойцы, представляла собой «жалкое зрелище». В комплект АППИ (аптечка первой помощи индивидуальная) до недавнего времени входили: жгут, перевязочный пакет, таблетки для обеззараживания воды и памятка по оказанию первой помощи. Однако СВО дала толчок развитию медицинского снаряжения в армии. Санитары с передовой рассказали Daily Storm, что должен иметь при себе каждый боец.
Сумка санитара
Никита (имя изменено по его просьбе) — санитар-водитель в 810-й бригаде морской пехоты. Боец признается, что не назвал бы себя парамедиком — недостаточно знаний и опыта в сравнении с профессиональными военными врачами. С ним в паре работает другой солдат, который пользуется более широким набором для оказания помощи.
«Мое дело простое — остановить кровотечение, затампонировать рану, стабилизировать состояние и довезти человека до квалифицированных специалистов. Поэтому рюкзак укомплектован тем, чем я умею, — с восклицанием произнес санитар, — умею пользоваться! Это со мной в паре работает другой боец, у него такой же рюкзак, но дополнительно он укомплектован различными препаратами, таблетками. Он это носит потому, что знает, когда и как нужно применять эти средства. Не нужно запихивать в аптечку всякую *****, которую ты не сможешь использовать», — сказал собеседник.
В рюкзаке Никиты, по его словам, лежат нештатные средства оказания помощи. Все содержимое куплено лично или привезено гуманитарщиками. Кроме классических жгутов и перевязочных пакетов есть и множество других средств для первой помощи.
«В рюкзаке у меня множество жгутов резиновых, жгутов-турникетов, маркеры, чтобы писать время наложения жгута (долгое воздействие на конечность может привести к ампутации). Целый мешок нефопама, промедола и других обезболивающих. Бинты — много бинтов, разных. Есть и марлевые повязки и ИПП (индивидуальный перевязочный пакет) «израильские»: эластичный бинт с фиксаторами. Кроме того, есть набор для инфузирования — если человек потерял много крови, приходится вливать различные растворы. Из мелочевки: куча разных пластырей, шины для переломов, стерильные перчатки и средства для обработки ран — от перекиси до спиртовых салфеток. Салфетками обычно пользуемся для уколов. Ну и самая важная мелочь — ножницы для разрезания одежды на пострадавшем, несколько штук», — перечислил боец.
Другой военнослужащий, Андрей (имя изменено по его просьбе), работает санинструктором в ЧВК «Редут». Он рассказал Daily Storm о различиях в «иерархии» полевых медиков.
«Есть куча разделений — честно, все я не вспомню. Санитар-стрелок, санинструктор, фельдшер и прочее. Санитар-стрелок носит, в принципе, то же самое, что и обычные бойцы, но в большем количестве и в огромной советской сумке с красным крестом, чтоб хохлы точно видели, в кого стрелять», — смеется боец.
Андрей объяснил, чем отличается его полевой набор от рюкзака морского пехотинца Никиты. Общее наполнение остается тем же, но есть и дополнения.
«У меня в составе лежат орофарингеальные трубки — используются для того, чтобы дыхательные пути всегда были открыты и боец не задохнулся. В жестком отрубе и под обезболом такое может случиться. Есть декомпрессионные иглы, используются для устранения пневмоторакса. Если говорить проще — пробивается легкое, чтобы стравить лишний воздух и выровнять давление. Еще обязательно множество растворов для вливания при потере крови, а также целая гора различных таблеток и обезболов. Все остальное достаточно консервативно: тампонады для ран, противоожоговые средства, бинты и так далее», — поделился медик.
Аптечка бойцов
Спасти свою жизнь боец может и самостоятельно. У каждого военнослужащего должна иметься личная аптечка для оказания самопомощи. Этот комплект значительно меньше по сравнению с медицинскими рюкзаками. Штатная современная АППИ комплектуется так: ИПП «израильского» типа, жгут резиновый, колба-чехол для ампул обезболивающего, маркер, медицинские ножницы, противохимический пакет (от химических ожогов) и гемостатическая тампонада для остановки кровотечения. Несмотря на опасные условия на передовой, некоторые бойцы, по словам собеседников Daily Storm, пренебрегают личной безопасностью и не носят столь небольшой, но важный элемент экипировки.
Насчет солдатской аптечки Никита дал несколько советов, которые помогут повысить шансы на выживание.
«Самое главное — всегда иметь при себе аптечку. Когда я говорю всегда, я не шучу. Идешь срать? Бери с собой хотя бы ИПП в карман и жгут, при хреновом раскладе это может спасти тебе жизнь», — указал боец.
Кроме того, санитар рекомендует внимательно слушать специалистов, которые проводят инструктаж по оказанию первой помощи, а также вдумчиво подходить к покупке собственных медицинских средств.
«Многие игнорируют, когда приезжают знающие люди, инструкторы рассказывать о медицинской помощи. Но даже если ты все выслушал — не ленись, ****, потренироваться. Сядь с кентом, попробуй наложить ему турникет, жгут. На себе попробуй. Теоретические знания без практики ничего не стоят. Еще момент. Не жмотьтесь! Покупайте себе хорошую качественную медицину. Есть такие товарищи, которые сидят без аптечки по разным причинам и не хотят сами закупиться. Мол, «мне обязаны выдать — пусть выдают, не выдадут — значит, сам я ничего не куплю». Я всегда думаю о таких людях: ты [дурак]? От этого зависит твоя жизнь, хрен с ней — жизнь твоих товарищей», — заявил военнослужащий.
Боец объяснил, что по правилам солдат должен использовать свою аптечку только для самопомощи, однако в реальности может произойти ситуация, когда у товарища не окажется медицинских средств, но помочь ему придется.
«Своей аптечкой ты оказываешь помощь только себе, но бывают случаи, когда перед тобой человек лежит и умирает, у него аптечки нет, а у тебя только личная. Ты же его умирать не оставишь! Соответственно — лучше иметь пару жгутов и пару ИПП, тогда ты сможешь помочь товарищам без ущерба своей безопасности», — заключил санитар.