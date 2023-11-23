Иностранные студенты показали на рисунках, какой они видели Россию до и после проживания в ней

Из 90 участников снег и суровую холодную зиму нарисовали 28 человек, медведей — 25, ели и березы — 13. Последним по популярности символом стала водка — таких рисунков было шесть. Однако когда нужно было изобразить актуальную ассоциацию, студенты сделали акцент на людях в России, домашнем уюте и российских просторах:





«Люди — главная ассоциация иностранных студентов с Россией. В сопроводительных текстах студенты делились тем, что именно россияне стали для них большим открытием и ценностью. Друзья — вторая по популярности ассоциация после человеческих образов. Дом и домашний быт — то, что вновь обретают в России переехавшие сюда иностранные студенты. Бескрайний простор поражает иностранцев в России, в большей степени тех, кому удалось побывать в разных регионах», — поделились в Центре развития политического капитала.





Их коллеги из Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» полагают, что подобные исследования помогут стране в большой политике.





«Такие исследования нужно проводить и дальше. В том числе — чтобы получить дальнейший глубокий анализ их (иностранцев) восприятия для реализации эффективной международной политики России», — заявил генеральный директор «Новой эры» Александр Шабалтин.





С этим согласны и авторы эксперимента с рисунками. В Центре развития политического капитала подчеркнули, что исследование важно с точки зрения диалога с иностранцами и попытки понять, как Россию воспринимают те, кто приехал сюда учиться. По мнению ученых, имеется острая необходимость продвигать настоящий образ России за рубежом, в том числе привлекая иностранных студентов.