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Иностранные студенты показали на рисунках, какой они видели Россию до и после проживания в ней
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Если сначала страна ассоциировалась с медведями и водкой, то потом — с домом, друзьями и бескрайними просторами Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Общество

Иностранные студенты показали на рисунках, какой они видели Россию до и после проживания в ней

Если сначала страна ассоциировалась с медведями и водкой, то потом — с домом, друзьями и бескрайними просторами

Коллаж: Daily Storm

Ученые из АНО «Центр развития политического капитала» провели исследование и пришли к выводу, что образ России у иностранцев существенно меняется после интеграции в российское общество. В эксперименте участвовали студенты московских вузов из Бразилии, Китая, Египта, Индонезии, Сирии и других стран (возраст респондентов — от 18 до 25 лет).


«Им было предложено нарисовать два рисунка, которые бы отвечали на вопрос: «Какие у вас были ассоциации до приезда в Россию и как они изменились после проживания в стране?» До знакомства с нашей страной абсолютно все студенты были заложниками стереотипов, которые укоренились в их сознании после просмотра американских фильмов. Снег, Кремль, медведи, водка и суровые злые русские — вот что нарисовали респонденты, отвечая на первый вопрос», — рассказали Daily Storm авторы исследования.

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Из 90 участников снег и суровую холодную зиму нарисовали 28 человек, медведей — 25, ели и березы — 13. Последним по популярности символом стала водка — таких рисунков было шесть. Однако когда нужно было изобразить актуальную ассоциацию, студенты сделали акцент на людях в России, домашнем уюте и российских просторах:


«Люди — главная ассоциация иностранных студентов с Россией. В сопроводительных текстах студенты делились тем, что именно россияне стали для них большим открытием и ценностью. Друзья — вторая по популярности ассоциация после человеческих образов. Дом и домашний быт — то, что вновь обретают в России переехавшие сюда иностранные студенты. Бескрайний простор поражает иностранцев в России, в большей степени тех, кому удалось побывать в разных регионах», — поделились в Центре развития политического капитала.


Их коллеги из Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» полагают, что подобные исследования помогут стране в большой политике. 


«Такие исследования нужно проводить и дальше. В том числе — чтобы получить дальнейший глубокий анализ их (иностранцев) восприятия для реализации эффективной международной политики России», — заявил генеральный директор «Новой эры» Александр Шабалтин.


С этим согласны и авторы эксперимента с рисунками. В Центре развития политического капитала подчеркнули, что исследование важно с точки зрения диалога с иностранцами и попытки понять, как Россию воспринимают те, кто приехал сюда учиться. По мнению ученых, имеется острая необходимость продвигать настоящий образ России за рубежом, в том числе привлекая иностранных студентов. 

#исследование #иностранцы #студенты
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