Рэпер Птаха: Мы убираем фразу «Сила в правде!» и получаем персонажа, который не любит нерусских, дружит с нацистами, валит всех вокруг и спит с чужими женами

Помню, ехал один в Крым недавно, заехал в Донбасс, там начали бомбить город. А я только лег спать. Лежал в ванной вместе с собакой, как в фильме «Я легенда», пока все бомбили. Потом я лег спать, очень спать хотел. Прибегает Федор и говорит: «Ты чего, живой?» Я говорю: «Мне это надоело! Сколько можно, когда это прекратится?!» Там хорошие люди, смелые. Помнят и знают, что такое мужчина, женщины знают, что такое женщина. Что такое ждать и любить.





— Звучит страшно… Какие у вас впечатления от поездок в ДНР?





— Впечатлений масса! Хорошие впечатления. Иногда, правда, бывает страшно. Был один момент… Мы сидим в ресторане с парнями, которые «Азовсталь» брали, и вдруг я слышу звук какой-то штуки. И они такие — раз и побледнели. Непонятно — от нас туда или от них сюда. И звук… новый. Меня просто пацанское «пацаны не поймут» остановило. Еле удержался, чтобы не упасть на пол и начать кричать: «Мы все умрем, нам наконец!» Я говорю: «Игорь, что это было?!» А он: «Я не знаю, первый раз такое слышу».





Есть все эмоции, кроме одной — чувства покоя. Ты постоянно ходишь, постоянно слышишь, смотришь наверх, потому что может прилететь птичка. Люди ходят, гуляют, целуются в парках, дарят друг другу цветы, просто живут. Последний раз мы поехали, были в баре, там две девчонки работали. Одной 19, другой 20 лет. Я говорю: «Девчата, вам не страшно?» — «Что?» — «Ну вот, бомбят!» — «Мы привыкли». И я понимаю, что они живут так большую часть своей жизни. Для них это норма, они не знают другой жизни. Это кошмар, ужас. Надеюсь, это скоро закончится. Наши, наконец, заставят этого невменяемого закрыть пасть и перестать орать «дай, дай, дай».





— Раз уж заговорили про Зеленского, как относитесь к нему?





— С презрением. Баллотировался вроде с голубями белыми, а пришел с ястребами. Это двуличие. Подлый человек, который занимается геноцидом собственного народа, который не понимает, что значит любовь к собственной стране. Человек, который заставляет людей говорить на языке, на котором они не хотят говорить. Человек, который не имеет ни стыда, ни совести, ни чести. Это не лидер, это падаль. Я об него даже ноги не стал бы вытирать — настолько я его презираю. Не ненавижу, а презираю. Благодаря ему поругались две братские страны. Ублюдок. Я не знаю даже такого слова, которое могло бы описать его.





— А к Байдену?





— Байден — старый шизофреник. Мне кажется, он ничего не решает, там давно решает Конгресс. По-другому выстроена ветка власти.Он пытается лоббировать. Если у него получается, он утверждает бюджет. И в этом бюджете нет помощи Украине, все, Украину слили. Зеленского слили, как использованный презерватив.





— В марте вы анонсировали два трека про СВО. Они уже вышли?





— Мы сделали один трек, называется «Дождись», он уже вышел. И сейчас я начну писать свой минус, у меня есть наброски… Хочу донести до людей, чтобы они понимали, что война не где-то там. Она может закончиться тем, чем закончилась сейчас для украинцев, которые думали, что война где-то там. Тысячи смертей, материнские слезы, дети без отца…





Друг недавно приехал оттуда. Их группа в разведку пошла, птичка прилетела. Нет ноги, нет кистей рук, с одним глазом совсем все плохо, один удалили. И таких много, мы их пока не видим. Но рано или поздно мы увидим это и схватимся за голову. Если сейчас мы не поможем сами нашим пацанам, может с другой стороны прилететь сюда, и тогда будет уже поздно. Я хочу донести всю боль, обиду, слезы и надежды на победу каждого бойца, который там находится. Я попытаюсь сделать это в своей песне, глобальная идея такая.





— Я послушала ваш новый альбом «Паруса», пыталась там найти отсылки к СВО. Там они есть?





— Там ничего нет про Донбасс. Я не хочу на этой теме двигать свое творчество, для меня это неприемлемо. Я делаю эти песни для того, чтобы продвинуть себя. Там есть песня, называется «Абсурд». Это песня о том, как я вижу вообще человечество. Там описаны моменты, когда мы, как уроды, сидим жрем водку с салатом на Новый год, бухой Дед Мороз, дети — вот это все.





— Как вы считаете, должны ли современные исполнители романтизировать военную тему в своем творчестве?





— Пацаны, которые сидят там, на фронте, — романтики. У них там целая жизнь, она настоящая. Да, не хватает девчонок своих, которых они любят, которые ждут их дома, но они так же едят, пьют, смеются, играют в карты, все то же самое. И только мужчина может понять, что значит находиться на войне. Почему они возвращаются обратно туда? Потому что это мужская суть, генетическая. Мужчина — это воин, он чувствует в себе этот адреналин, он в своей тарелке. Он устает, возвращается, отдыхает, а потом говорит: «Я хочу обратно». Это называют синдромом того, синдромом сего, но на самом деле это просто мужчина по своей натуре.





Он скучает войне не потому, что он хочет кого-то убить, он скучает именно по той атмосфере, по тому костру, по запаху пороха, по еде, пацанам, которые для него стали братьями. И неважно, какой они национальности и цвета кожи. И это романтика. Поэтому да, я думаю, что это надо романтизировать, и я в этом ничего плохого не вижу.





— Есть ли сейчас среди современных артистов те, кто поет хорошие песни про СВО? Например, тот же Тимур Муцураев…