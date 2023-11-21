Правительство Петербурга подтвердило, что школьники используют беспилотники на уроках

Министерство просвещения России 15 ноября опубликовало приказ, согласно которому учащиеся в школах на уроках физической культуры и основ безопасности и защиты Родины должны изучать «способы боевого применения БПЛА». Еще раньше на сайте госзакупок появились тендеры на приобретение средними школами соответствующего оборудования. В Комитете по образованию Санкт-Петербурга ответили Daily Storm, что в Северной столице уже внедрили занятия по изучению БПЛА.





«В Санкт-Петербурге уже есть школы и организации дополнительного образования, где учащиеся получают навыки в области управления и конструирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и приобретают опыт использования БПЛА в практической деятельности», — говорится в ответе.





Для проведения таких уроков школы обязаны выделять просторные классы или помещения. На практических занятиях используются дроны малых размеров, а также симулятор БПЛА. Программное обеспечение беспилотников позволяет обучаться в условиях небольших помещений. Чиновники подчеркивают, что занятия проводятся в помещениях, а не на пришкольных территориях:





«Все занятия по данному направлению ведутся в закрытых помещениях (школ, организациях дополнительного образования) и не предполагают использование БПЛА на открытом пространстве (улице)... Закуплены оборудованные зоны-кубы для полетов и посадочные платформы, защитные сетки и специальные трассы для полетов».





В Санкт-Петербурге до сих пор действует запрет на запуск дронов на улицах.