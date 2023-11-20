«Это вопиющий закон»: в Управлении ветеринарии Петербурга ужаснулись решению убивать бесхозных питомцев в Бурятии

Народный хурал Бурятии 16 ноября принял закон, который позволяет усыплять собак, если хозяева не вернутся за ними в течение 30 дней. Решение местных властей вызвало резонанс в других регионах. В частности, свое мнение по этому вопросу высказал руководитель Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев:





«В Санкт-Петербурге таких законов не планируется точно — и вряд ли они когда-то будут. Ни в коем случае к жизни животного, даже бездомного, в Петербурге неуважительно относиться не будут», — заявил Daily Storm Андреев.





Взгляды ветеринара поддержала президент Национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина. Она считает закон неприемлемым и думает, что подобные законопроекты будут появляться в других регионах по примеру Бурятии:





«Это вопиющий закон. Мы давно работаем в гуманном векторе, не допустили бы эту ситуацию у нас. Это тема, которую нужно серьезно поднимать в России. Если началось в Бурятии, то это пойдет и по другим регионам. Мы животных в Луганске и Донецке спасаем, а своих убиваем здесь».





Животных, чьи хозяева сейчас находятся в зоне СВО, приюты содержат бесплатно до возвращения владельцев или официального отказа от собак. Подобная практика была распространена в Северной столице в период пандемии, когда собачники попадали в больницы.





«К таким животным относятся с почтением и уважением и не пристраивают раньше точного решения хозяина», — сказал Андреев.





Ранее стало известно о принятии в Бурятии закона, который позволяет пунктам временного содержания животных усыплять их в случае, если владельца не возвратится за питомцем в течение 30 дней. Это касается также собак с тяжелыми и опасными для человека заболеваниями.