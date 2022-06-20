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Депутаты Госдумы не оценили новые платные функции в Telegram
Одни парламентарии отказались от покупки премиум-подписки, а другие даже и не слышали об обновлениях Коллаж: Daily Storm
Общество

Депутаты Госдумы не оценили новые платные функции в Telegram

Одни парламентарии отказались от покупки премиум-подписки, а другие даже и не слышали об обновлениях

Коллаж: Daily Storm


Почти все российские парламентарии пользуются Telegram: у кого-то число подписчиков на каналах доходит до 100 тысяч, а у кого-то не превышает и 300. Но все они так или иначе используют мессенджер для связи с избирателями. После того как Павел Дуров объявил о внедрении премиум-подписки в Telegram, Daily Storm решил узнать у депутатов, захотят ли они воспользоваться новыми функциями? Оказалось, что среди депутатов есть как резкие противники платных подписок, так и те, кто даже не слышал об обновлении. 


Купим, проверим


В разговоре с Daily Storm депутат Госдумы Султан Хамзаев, на чей Telegram-канал подписано более 60 тысяч пользователей, допустил, что на месяц-другой может и оплатить подписку, чтобы протестировать ее. При этом будет ли он пользоваться платными функциями — покажет время. 


«Слышал о том, что появилась такая функция у них. По-моему, 400 с чем-то рублей в месяц. И честно говоря, не вникал пока, что в это входит, в эту подписку. Я проверю, посмотрю, что это дает на практике, попользуюсь. В целом платформа и так жизнеспособна, работоспособна», — ответил депутат. 


По мнению парламентария, самая удобная новая опция — это функция отключения рекламы. В то же время он высказал опасение, что Telegram для тех, кто без премиума, может превратиться в платформу с «навязанным контентом».


«Мне не хотелось бы, чтобы это скатилось до уровня принудительной рекламы: либо вы платите деньги, либо ешьте все, что мы вам даем. Понятное дело, что они хотят зарабатывать деньги: проект большой, растущий, со своими определенными преимуществами. Но не каждый может себе позволить платить 400 рублей каждый месяц», — подчеркнул Хамзаев.


Функцию уникальных стикеров и анимации парламентарий тоже не оценил: «Это больше детская история. В своей практике я ни в переписках, ни где-то еще стикеры не использую. Это, конечно, для детей».


Скептики


Иной точки зрения придерживается депутат Госдумы и глава комитета по охране окружающей среды Владимир Бурматов. На его Telegram-канал подписано около 25 тысяч человек. По словам парламентария, мессенджер всегда был самой демократичной платформой, а новые функции могут «отрезать часть людей».


«Выкладывать эксклюзивный контент для обладателей премиум-подписки я не буду, поскольку мой канал — для моих избирателей. Я за максимальную демократичность этого ресурса. Для меня Telegram — это скорее канал обратной связи. Мне очень много приходит туда сообщений — люди скидывают материалы, фото, видео, свидетельства, связанные с жестоким обращением с животными или по поводу их пристройки. Поэтому я ничего приобретать не планирую», — заявил Бурматов.


При этом парламентарий считает, что Telegram — это все-таки достаточно успешный коммерческий проект и поэтому различные способы монетизации необходимо воспринимать спокойно.


«Это бизнес, а не благотворительность. Они ввели рекламу, премиум-подписку, что-нибудь еще придумают. Я спокойно к этому отношусь. К тому же у нас не крепостное право, есть и альтернативы. Прежде у меня было около 100 тысяч подписчиков в Twitter, но я ушел, потому что он перестал отвечать моим требованиям. Из Instagram* я тоже ушел, потому что они начали вести себя как свиньи по отношению к нашей стране. Telegram пока устраивает, поэтому я здесь побуду», — объяснил Бурматов.


«Вообще ничего не слышал»


Более категоричной в вопросе приобретения подписки стала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Коммунистка не станет покупать премиум-подписку. На ее канал Ostanina News и так подписано более 66 тысяч пользователей.


«Нет, я плохо отношусь ко всему, что продается. У меня у самой есть Telegram-канал со значительным числом подписчиков. Зачем мне что-то покупать? Это те, кому нечего сказать, будут покупать. Мне функции не понравились. Все, что продается, мне не нравится», — заявила Останина.


Многие из опрошенных нами депутатов и вовсе не слышали о новых функциях мессенджера. Так, коммунист Сергей Обухов (4,5 тысячи подписчиков на канале «Обухов.PRO») «пока что не разобрался в премиум-подписке и не изучал этот вопрос». Его коллега, член партии «Справедливая Россия — За правду» Елена Драпеко (4,6 тысячи подписчиков) и вовсе сказала, что этот вопрос не находится в сфере ее интересов и «заботы в жизни у нее другие».


Премиум-подписка была анонсирована 10 июня Павлом Дуровым. Он заявил, что мессенджер «должен финансироваться в первую очередь его пользователями», а не рекламодателями. 


20 июня Telegram официально запустил платную подписку. Теперь ее обладатели могут отключить рекламу, загружать файлы объемом более четырех гигабайтов на максимальной скорости. Помимо прочего, в мессенджере появились дополнительные функции управления чатами, анимированные стикеры, активные видеоаватары и другое. 

Стоить такая подписка будет 449 рублей в месяц. Она доступна после обновления в App Store и Google Play. Сам мессенджер останется бесплатным. 


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