В столице Чехии хотят переименовать улицу, названную в честь советского маршала Ивана Конева. Предполагается, что она может получить прежнее название — Подебрадова — или имя первого руководителя района Карела Гартига. А вот вопрос, почему, скорее всего, останется без ответа. Просто это такой сериал, шутит дочь полководца Наталья. Сначала цепляются к одному, потом к другому. А теперь вот эпизод номер три.
Нужно сказать, что решение районных властей пока не окончательное. Его еще должна утвердить мэрия. Однако, судя по риторике, имя легендарного военачальника, благодаря которому в мае 1945 года Прага была полностью освобождена от гитлеровских войск, все-таки сотрут и забудут. Ведь ни один из 28 чиновников не высказался против. 23 — «за», трое — воздержались, еще двое не голосовали, сообщает издание Idnes.
Интересно, что месяцем ранее полководец был лишен статуса почетного гражданина, которого был удостоен через месяц после окончания войны. Инициатором предложения выступил местный мэр Зденек Гржиб. Аргументация потрясает. Мол, Конев «не был честным человеком». Вот почему они и приняли такое решение.
«Ну что тут скажешь, — иронизирует дочь Ивана Степановича Наталья, — Это уже третья серия. Сначала — памятник. Потом, в мае и тоже в знаковую дату, — звание. А теперь, в День памяти и скорби, — вот эта улица. И мы понимаем, что эти обстоятельства взаимосвязаны. Политическая борьба приобретает крайне острый характер, и люди ищут любой повод, чтобы уколоть нашу страну и унизить нашу Победу».
Ну а то, что это делается специально к годовщинам, продолжает женщина, даже не подлежит сомнению. Хотя она не называла бы это мягким словом «провокация». Это серьезное решение, которое принимается, чтобы еще больше усугубить ситуацию. «А они неплохо знают историю!» — поясняет Конева.
«Но нельзя отменить одно — и это очень важный момент, — уточняет Наталья. — Давайте посчитаем, сколько лет после той победы в Праге мы, включая наших любимых чехов, жили без войны? Правильно, многие десятилетия. И это — благодаря подвигу наших людей!»
«Мир висит на волоске! — говорит дочь полководца. — Поэтому было бы очень хорошо, если бы нам удалось сберечь правду о том страшном времени и передать ее молодым. Как говорят, чтобы помнили».
Инициатива переименовать улицу звучала еще год назад. Однако тогда мэрия Праги сказала «нет». Решение объяснили тем, что там проживает около семи тысяч человек, и для них это будет «слишком сложно». Зато там появились дополнительные знаки, на которых описывалась якобы неоднозначная роль маршала как в чешской, так и в европейской истории.
«Иван Степанович Конев (1897-1973). Один из самых прославленных советских полководцев времен Второй мировой войны. Маршал Советского Союза, командующий 1-м Украинским фронтом, чьи подразделения первыми вошли в Прагу 9 мая 1945 года», — сообщалось на табличках.
«Осенью 1956 года руководил подавлением Венгерского восстания Советской армией, — продолжает автор. — В 1961 году, в период так называемого второго берлинского кризиса, закончившегося возведением Берлинской стены, командовал Группой советских войск в Германии. Весной 1968 года возглавил военную делегацию в Чехословакии, члены которой, помимо прочего, проводили разведку перед августовским вторжением войск Варшавского договора».
Одного в случае с 45-м не уточнили — что в победный год советские бойцы входили в город не просто так. Это была последняя операция, в ходе которой военная сила вермахта окончательно прекратила свое существование.
«Чехи встречали нас великолепно, — вспоминал красноармеец Василий Москаленко. — Мальчишки подбегали к танкам, как будто на заказ, с ведрами холодной воды. Для нас она после марша была вроде меда. Подходили к каждому танку, угощали. В то время уже была сирень, и ее охапками раздавали каждому танкисту. Народ от мала до велика кричал от радости и хватал нас за руки. Целовались и обнимались. Хотя у каждого танкиста руки были черными».