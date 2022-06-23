Дочь маршала Конева прокомментировала идею чешских чиновников переименовать его улицу

В столице Чехии хотят переименовать улицу, названную в честь советского маршала Ивана Конева. Предполагается, что она может получить прежнее название — Подебрадова — или имя первого руководителя района Карела Гартига. А вот вопрос, почему, скорее всего, останется без ответа. Просто это такой сериал, шутит дочь полководца Наталья. Сначала цепляются к одному, потом к другому. А теперь вот эпизод номер три.





Нужно сказать, что решение районных властей пока не окончательное. Его еще должна утвердить мэрия. Однако, судя по риторике, имя легендарного военачальника, благодаря которому в мае 1945 года Прага была полностью освобождена от гитлеровских войск, все-таки сотрут и забудут. Ведь ни один из 28 чиновников не высказался против. 23 — «за», трое — воздержались, еще двое не голосовали, сообщает издание Idnes.





Интересно, что месяцем ранее полководец был лишен статуса почетного гражданина, которого был удостоен через месяц после окончания войны. Инициатором предложения выступил местный мэр Зденек Гржиб. Аргументация потрясает. Мол, Конев «не был честным человеком». Вот почему они и приняли такое решение.





«Ну что тут скажешь, — иронизирует дочь Ивана Степановича Наталья, — Это уже третья серия. Сначала — памятник. Потом, в мае и тоже в знаковую дату, — звание. А теперь, в День памяти и скорби, — вот эта улица. И мы понимаем, что эти обстоятельства взаимосвязаны. Политическая борьба приобретает крайне острый характер, и люди ищут любой повод, чтобы уколоть нашу страну и унизить нашу Победу».