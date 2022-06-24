«Литовцам уж точно нечего терять»: что говорят о блокаде Калининграда по разные стороны границы

Литва запретила железнодорожный и автомобильный транзит в Калининград. Приостановлен ввоз нефтепродуктов, строительных материалов, металлов и других важных товаров. Daily Storm поговорил с жителями обоих государств. Пока калининградцы опасаются того, что все продукты могут значительно подорожать, литовцы, напротив, заявляют, что исправить уже ничего нельзя и санкций стоило ждать давно.
«Санкции оправданны. Литовцам терять нечего»
Когда Литва ограничила транзит в Калининград, люди в большинстве своем разделились на два лагеря: на тех, кто поддержал санкции, и их резких противников. Житель литовского города Клайпеды Михаил Гардинас рассказал Daily Storm, что его соотечественники давно ждали введения ограничений в отношении России.
По его мнению, это симметричный ответ на возможное решение по отзыву признания независимости Литвы, о котором 14 июня заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.
«Это более чем оправданно. Русские уже обрезали поставки газа, так что литовцам уж точно нечего терять. В отличие от жителей Калининграда, которые фактически живут на продуктах из зарубежья. Может быть, они станут чуть умнее и более политически активными», — считает Гардинас.
Такие решительные шаги со стороны Литвы могут окончательно испортить отношения между государствами. «Но они [отношения] и так уже практически на нуле, хуже некуда. Выстроена стена непонимания, как в 1989-м году. Шансов что-либо исправить не так уж и много», — рассуждает литовец.
При этом Михаил Гардинас отмечает, что после введенных против России санкций повседневная жизнь литовцев изменилась. В его городе в несколько раз выросли цены на жилье и продукты.
«Конкретно в Клайпеде поднялись цены на молочные продукты, морепродукты и хлеб. По ощущениям повышение где-то в полтора раза. Некритично, но довольно неприятно. Из-за потока беженцев в крупные города цены на жилье поднялись довольно ощутимо. Если брать хорошие квартиры, то аренда обойдется в 600 евро. Ниже идут старые советские здания без ремонта, но там и качество ниже. Раньше можно было найти квартиру за 350-400 евро, причем не самую плохую», — рассказал Гардинас.
Меры, введенные против России, Михаил оценивает как негуманные. Однако мужчина убежден, что происходящее можно было предотвратить.
«Это, конечно, негуманно, но, как бы заезженно ни звучало, народ мог это изменить. <...> К тому же Калининград не голодает, тут нет такой ситуации, как в Ленинграде», — считает собеседник.
При этом к русским людям Гардинас никакого негатива не испытывает. Напротив — он говорит, что отношение к россиянам у него достаточно хорошее.
«Я не беру в расчет всяких провокаторов с обеих сторон, их всегда достаточно. Но наше правительство еще с независимости Литвы и после начала СВО пыталось выстроить атмосферу взаимопонимания между народами», — отметил Гардинас.
Другой собеседник издания, администратор группы «ВКонтакте» «Типичная Литва», подтверждает слова Гардинаса о хорошем отношении к русским в Литве. Мужчина утверждает, что сейчас как таковой русофобии среди литовцев нет, это давно в прошлом.
«Более нетерпимое отношение к русским (русскоязычным) было лет 30 назад. Теперь все более чем спокойно в этом плане. Да и литовское правительство прямо заявило, что не потерпит никаких выпадов против русскоязычного населения страны. В общем, в этом плане с февраля ничего не изменилось: работают и СМИ на русском языке, и учреждения образования, и в том же Вильнюсе совершенно спокойно обслуживают в любых местах на русском языке. В том числе и в муниципальных и госучреждениях», — рассказывает собеседник издания.
По его мнению, санкции никак не отразятся на жителях Литвы, а вот на калининградцев могут повлиять сильно. Однако возможный ответ РФ заставляет задуматься о последствиях и для литовцев.
«Прежде всего на жителях Калининградской области это отразится нелучшим образом, так как будет дополнительный рост цен, будут проблемы на производствах с доставкой и подорожанием логистики. Последствия для жителей Литвы какие-то более-менее заметные могут быть от ответных мер России, но мы пока не знаем, какие это будут меры».
«Наверное, Литву вынудили это сделать. Люди старшего возраста чуть ли не с ума сходят»
Опрошенные нами жители Калининграда переживают из-за введенных против России санкций гораздо больше, чем литовцы. Местная жительница Елена Пирожкова рассказала Daily Storm, что ограничения она воспринимает как «инструмент давления» на Россию. Девушка также предположила, что санкции были введены не по инициативе Литвы.
«У меня нет экономического и политологического образования, поэтому судить об оправданности я не решаюсь. Все зависит от того, чем та или иная сторона может пожертвовать по итогу. Не думаю, что это инициатива Литвы, думаю, возможно, ее вынудили исполнить «санкционные обязательства», потому что надавили чем-то большим», — допускает девушка.
В первую очередь от ограничений может пострадать бизнес, считает она. По словам Пирожковой, ее знакомые предприниматели уже жаловались на грядущие проблемы с перевозками. Заменить полностью ж/д транзит будет весьма сложно: паромные транзиты могут стоить «на 120-150 тысяч дороже», а сами доставки с большой вероятностью будут более долгими.
«На жизни калининградских бизнесменов, которые занимаются перевозками, на работниках этих компаний, на тех, кто строил свое дело на поставках из России санкционных товаров, и на их семьях это отразится очень сильно. Мои знакомые бизнесмены говорят, что перспективы не радужные», — описывает ситуацию собеседница Daily Storm.
Однако нынешние санкции напрямую затрагивают и простых калининградцев: цены на продукты во многих магазинах уже значительно выросли за последнее время.
«Чтобы вы понимали, моя знакомая летала домой в Воронеж и привезла оттуда пять килограммов индейки, потому что там она стоит по 140 рублей за килограмм, — это все было неделю назад», — говорит Елена (наш разговор состоялся 23 июня).
Другая собеседница, девушка по имени Ника, учится в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Она отмечает, что местные жители со страхом встретили санкции. По ее словам, многие «занервничали» прежде всего из-за возможного дефицита продуктов и строительных материалов.
«И если мне в силу возраста это еще кажется фигней, то люди старшего поколения чуть ли не с ума сходят. Когда вышла новость, что с сегодняшнего дня транзиты отменят, все люди запереживали. У нас было много продуктов, которые возили через Литву. И в Spar, и в «Виктории» эти продукты подорожали в полтора раза. Люди беспокоятся, особенно те, которым нужно что-то строить, — все полки пустые, раскупили весь цемент. А магазинам уже нечего ставить на полки», — рассказывает девушка.
Опасения калининградцев также связаны с тем, что регион ориентирован преимущественно на импорт, а не экспорт товаров. По данным РБК, в 2021 году доля региона в объеме импорта СЗФО составляла 20,4%. При этом доля Калининградской области в объеме экспорта в Северо-Западном федеральном оурцге составляла лишь 3,9%.
В 2020 году больше всего товаров в Калининградскую область импортировали такие государства, как Корея, Китай, Бразилия, Германия, Чехия, Литва. В основном в регион ввозили фрукты, орехи, масличные семена, мясо и мясные субпродукты, табак и кофе, а также запчасти к автомобилям и различные виды сырья.
Еврокомиссия уже обещала пересмотреть санкции, сокращающие транзит товаров из Литвы в Калининградскую область. По словам Жозепа Борреля, Европейская служба внешних действий рассмотрит указания по санкциям. Их целью — не блокировка транзита между Калининградом и Россией, а предотвращение возможного обхода ограничений.