«Литовцам уж точно нечего терять»: что говорят о блокаде Калининграда по разные стороны границы

Меры, введенные против России, Михаил оценивает как негуманные. Однако мужчина убежден, что происходящее можно было предотвратить.





«Это, конечно, негуманно, но, как бы заезженно ни звучало, народ мог это изменить. <...> К тому же Калининград не голодает, тут нет такой ситуации, как в Ленинграде», — считает собеседник.





При этом к русским людям Гардинас никакого негатива не испытывает. Напротив — он говорит, что отношение к россиянам у него достаточно хорошее.

«Я не беру в расчет всяких провокаторов с обеих сторон, их всегда достаточно. Но наше правительство еще с независимости Литвы и после начала СВО пыталось выстроить атмосферу взаимопонимания между народами», — отметил Гардинас.

Другой собеседник издания, администратор группы «ВКонтакте» «Типичная Литва», подтверждает слова Гардинаса о хорошем отношении к русским в Литве. Мужчина утверждает, что сейчас как таковой русофобии среди литовцев нет, это давно в прошлом.

«Более нетерпимое отношение к русским (русскоязычным) было лет 30 назад. Теперь все более чем спокойно в этом плане. Да и литовское правительство прямо заявило, что не потерпит никаких выпадов против русскоязычного населения страны. В общем, в этом плане с февраля ничего не изменилось: работают и СМИ на русском языке, и учреждения образования, и в том же Вильнюсе совершенно спокойно обслуживают в любых местах на русском языке. В том числе и в муниципальных и госучреждениях», — рассказывает собеседник издания.

По его мнению, санкции никак не отразятся на жителях Литвы, а вот на калининградцев могут повлиять сильно. Однако возможный ответ РФ заставляет задуматься о последствиях и для литовцев.

«Прежде всего на жителях Калининградской области это отразится нелучшим образом, так как будет дополнительный рост цен, будут проблемы на производствах с доставкой и подорожанием логистики. Последствия для жителей Литвы какие-то более-менее заметные могут быть от ответных мер России, но мы пока не знаем, какие это будут меры».

«Наверное, Литву вынудили это сделать. Люди старшего возраста чуть ли не с ума сходят»

Опрошенные нами жители Калининграда переживают из-за введенных против России санкций гораздо больше, чем литовцы. Местная жительница Елена Пирожкова рассказала Daily Storm, что ограничения она воспринимает как «инструмент давления» на Россию. Девушка также предположила, что санкции были введены не по инициативе Литвы.