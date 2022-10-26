«Дети сидели на полу в коридоре, в это время сыпались стекла в подъезде»

Все это произошло в течение нескольких часов и затем закончилось. Много людей пострадало и погибло. Мы жили недалеко от железнодорожного вокзала и аэропорта, где и был основной налет. Это то место, где большая часть снарядов, выпущенных из самолетов, и упала. После этого налетов уже не было, а вот столкновения в районе аэропорта были. Мы, естественно, все это слышали, потому что находились километрах в 13 от этих мест.





Сейчас все намного хуже. Ты идешь по Донецку и не знаешь, в какой момент что произойдет. Тогда (в 2014 году. — Примеч. Daily Storm) все происходило на окраинах города, и в центре не было таких прилетов и опасных зон.





Но обстановка тогда тоже была накаленной: перебои с продуктами питания, не было воды, отключался свет. И, конечно, для нас это было тоже сложно: никогда такого не было, для нас все было в новинку.





Я тогда еще была кормящей, это продлилось до шести месяцев. После мы молоко из-за всей этой обстановки, из-за стресса потеряли. У нас начались обстрелы в черте города, не на окраинах. Питания детского было не найти — в Донецке были перебои с поставками.





Место, где работал муж, было разбито, я находилась в декретном отпуске — денег не было. Из-за всех этих госпереворотов детские пособия нам тоже начали задерживать. Нам пришлось уехать в близлежащее село в Марьинском районе Донецкой области, это была территория Украины. И находились там, пока ребенку не исполнилось девять месяцев.





Мы вернулись домой через три месяца, когда стало чуть потише. Ну и вернулись, потому что нужны были деньги и нужно было выходить на работу. Мы же там все это время не работали — это обычное село, даже не городского типа, нам такой стиль жизни не подошел.





Следующие полгода муж не мог найти работу. Ему пришлось выйти санитаром в поликлинику. А он сам он по профессии парикмахер-стилист.





Когда начался период подписания соглашений о прекращении огня и разведения сил с определенных территорий, в этот момент все было более-менее нормально. Да, окраины обстреливались, но мы в центре жили спокойно. До определенного момента.





Самый страшный день

Последний наш серьезный обстрел был 13 июня 2022 года. Этот день знают все в республике, потому что тогда произошло самое большое количество прилетов на наши территории. Вокруг дома, в нашем районе, легло около трехсот снарядов. Это был самый тяжелый период времени, и в этот момент мы были дома.





У нас дом панельный, и подвала, к сожалению, нет. А ближайшее бомбоубежище в школе. До нее идти пять-семь минут быстрым шагом. Нас спасло то, что мы находились в тамбуре между двумя квартирами, и у нас была возможность спрятаться. Все настежь было открыто в двух квартирах — и окна, и двери в подъезд, чтобы, если вдруг прилетит в квартиру, мы быстренько выбежали оттуда.





Дети сидели на полу в коридоре, пережидали эти обстрелы. В это время сыпались стекла в подъезде, звенели с первого по девятый этаж. И это продолжалось в течение трех часов.