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«Шо поделашь, надо ехать»: старообрядец не боится мобилизации и готов «стоять за свои земли»
Анфал Калугин в армии не служил: староверам запрещено брать в руки оружие Коллаж: Daily Storm
Общество

«Шо поделашь, надо ехать»: старообрядец не боится мобилизации и готов «стоять за свои земли»

Анфал Калугин в армии не служил: староверам запрещено брать в руки оружие

Коллаж: Daily Storm

Анфал Калугин — русский старообрядец. Вместе со своей семьей в 2020 году он переехал в Россию из далекой Бразилии, где прожил всю свою жизнь. Сейчас он обосновался в Приморье. В армии еще не служил, но готов защищать Родину, если это потребуется, несмотря на то что в старообрядчестве существует запрет на участие в вооруженных конфликтах. В беседе с Daily Storm он рассказал о том, как воспринял новость о частичной мобилизации в РФ и уезжают ли на фронт староверы.


«Это просто было неожиданно для нас, — начал Калугин. — Когда частичная мобилизация получилась, сам президент [России Владимир Путин] говорил, что будут мобилизованы только те, хто уже служил, у кого есть военный опыт. А мы суды уже не подходим никак. Нас, переселенцев, хто молодые еще, хто еще не служил — никого не трогали».


Старообрядцу Калугину полагается отсрочка по срочной службе — он уже достиг призывной границы, после которой не может быть призван. Ему 27 лет. Однако старовер уже прошел призывную и медицинскую комиссию уже после объявления в стране частичной мобилизации.


«Мне отсрочка полагается, потому что уже в годах, можно сказать. Прошло время, когда надо служить. В ноябре, говорят, военный билет буду брать. Не знаю, на 100% на счет ето», — отметил он.


Если Калугина все-таки мобилизуют, он собирается пойти воевать без раздумий. По словам старовера, «надо стоять за свою страну».


«Ну, конечно, если призыв придет, шо поделашь — надо ехать. И в Бразилии так думали, когда жили: надо стоять за свою страну, за свои земли. И тут тоже нет никакой разницы. Конечно, мало ишо тут (в России. — Примеч. Daily Storm) живем, но я думаю, что не надо бежать, хватит это все. Если придет время, надо ехать — и все», — считает старовер. 


Калугин рассказал, что среди старообрядцев уже есть те, уже служил в армии и отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Они живут в России уже давно.


«Мы слыхали, что призыв пришел, мобилизованы были староверы. Людей, которые мобилизованы были, я не знаю лично, но я слыхал — мы с другими староверами общаемся с Хабаровского края. И с деревни, где мы живем, мобилизованы люди были», — заключил Калугин.


Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Всего в рамках призыва в зону СВО должны отправить около 300 тысяч человек. 14 октября Путин заявил, что частичная мобилизация завершится к концу октября. В ряде российских регионов необходимое число резервистов уже набрали.

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#частичная мобилизация #старообрядцы #призыв #армия
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