Чем обернутся для Антона Красовского призывы «топить украинских детей»?

В начало рабочей недели буквально ворвался журналист RT Антон Красовский, который одним своим нелепым высказыванием перечеркнул доверие многих к себе. Дело в том, что во время эфира своей программы с приглашенным гостем писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, Антон заявил о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Подобные призывы главред телеканала не оставила без внимания — Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с Красовским. Подобные призывы главред объяснила «временным помешательством» сотрудника.
«Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. <…> На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в своем telegram-аккаунте.
«Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться»», — поспешил объясниться журналист.
Впрочем, глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил проверить высказывания Антона Красовского. Источники Daily Storm близкие к силовым кругам пояснили, что в ближайшие два дня против теперь уже бывшего журналиста RT может быть возбуждено уголовное дело по статье экстремизм.
Добавил масла в огонь и депутат Госдумы Дмитрий Савельев, который сказал, что Красовский «должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона».
«Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона. Человек, произнесший такие слова, как «топить детей», «забивать в хату и сжечь», на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счету — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он преподнес в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. И такое нужно карать немедленно и предельно жестко», — прокомментировал скандал Дмитрий Савельев в своих социальных сетях.
Не осталась в стороне и бывшая подруга Красовского, журналистка Ксения Собчак. По ее мнению, мужчина сошел с ума от вседозволенности. Отметим, что именно Антон Красовский является крестным отцом ее сына.
«Ему «по-настоящему неловко», что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому «показалось» это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему «неловко» что кому-то «показалось», — написала Собчак.
Кстати, за подобные циничные фразы в адрес детей своей должности в 2016 году лишился тогда еще детский омбудсмен Павел Астахов. После ужасающей трагедии в Карелии, госслужащий спросил у выживших “Как поплавали?” Буквально за пару дней указом президента РФ Астахова отправили в отставку.
А в марте этого года на украинском телевидении произошел аналогичный Красовскому случай. Тогда телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «24-й» заявил, что будет убивать российских детей, раз этого не может делать украинская армия. Шарафмал привел в эфире цитату нацистского преступника Адольфа Эйхмана о том, что «если убить отцов, то дети вырастут и отомстят, а если убивать детей, то мстить будет некому». По словам называющего себя журналистом украинца, ВСУ якобы ограничены различными конвенциям, а лично он не ограничен ничем. Поэтому готов убивать русских, чтобы «ни их, ни их детей не было на этой земле». «Если для победы надо вырезать ваши семьи - я первым буду это делать», — заявил Шарафмал. Канал «24-й» входит в медиахолдинг, связанный с мэром Львова Андреем Садовым.
Но руководство украинского телеканала, в отличие от российского, никаких мер по отношению к своему журналисту не предприняло — Шарафмал до сих пор является штатным журналистом телеканала «24».