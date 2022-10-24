Чем обернутся для Антона Красовского призывы «топить украинских детей»?

«Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться»», — поспешил объясниться журналист.





Впрочем, глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил проверить высказывания Антона Красовского. Источники Daily Storm близкие к силовым кругам пояснили, что в ближайшие два дня против теперь уже бывшего журналиста RT может быть возбуждено уголовное дело по статье экстремизм.





Добавил масла в огонь и депутат Госдумы Дмитрий Савельев, который сказал, что Красовский «должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона».





«Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона. Человек, произнесший такие слова, как «топить детей», «забивать в хату и сжечь», на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счету — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он преподнес в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. И такое нужно карать немедленно и предельно жестко», — прокомментировал скандал Дмитрий Савельев в своих социальных сетях.





Не осталась в стороне и бывшая подруга Красовского, журналистка Ксения Собчак. По ее мнению, мужчина сошел с ума от вседозволенности. Отметим, что именно Антон Красовский является крестным отцом ее сына.