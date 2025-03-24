Дочь пенсионера Александра Григорьева, над которым смеялись украинские военные, сообщила, что в феврале его видели живым. Так говорят односельчане. Но где он, неизвестно: среди спасенных его нет, а дом — разбит.
Приграничное село Гоголевка находится в нескольких километрах западнее Суджи. Попасть сюда непросто. Согласно сводкам, здесь еще идут бои, дороги заминированы, а над домами летают вражеские дроны. Однако часть жителей уже спасли.
Бойцы вывозят их, рискуя жизнью, а натерпевшиеся люди встречают их как в 1943-м.
Кого еще не вывезли — это 74-летнего пенсионера Александра Григорьева. Это тот самый дедушка из ролика, где украинские военные кричат «Иван, иди пей водка» и обзывают его «швайне». Дочь проглядела все глаза — но отца нет.
«Людей вывезли, а папу так и не нашли, — рассказывает Daily Storm Светлана Петренко. — Хотя известно, что в наш дом было прямое попадание, все полностью разрушено. А что с ним? То ли погиб, то ли... Вдруг он был там?!»
Хотя надежда есть. По словам женщины, она уже звонила спасшимся соседям и узнала одну вещь. Еще зимой ее отец был жив!
«Я набирала кому можно, — говорит наша собеседница, — и мне сказали, его видели, но это было в феврале. А потом начались сильные обстрелы... Люди сидели по подвалам, и где он может быть — не знают».
Звучали ли подробности?
«Нет, — говорит Светлана. — Никаких. И вот из-за этого и страшно! Никто их не рассказывает. Да и как спрашивать, когда все в стрессе?»
Что делать? Остается только ждать, переживает женщина. И вся надежда на бойцов и Ису.
Иса — курский имам спецназа «Ахмат», который ездит в села помочь мирным. 22 марта он был в Гоголевке и вывез сразу четверых. Это трое мужчин и одна пожилая женщина. Пока ехали, машину догоняла «птичка». Ее сбивали прямо на ходу.
«Они пришли. Вывели во двор... — рассказывала Исе спасенная им бабушка. — Ну кто? Хохлы! Положили всех вниз лицом и начали кричать».
А один из мужчин сообщил, что те еще и мародерили.
«Уже в первый день пришли в дом и посмотрели. Мол, да здесь одно старье, здесь и брать нечего! Ну богато не жили... — вспоминал житель Гоголевки. — Хотя у одного мужика вывозили два часа. Он работал на севере — и у него было много кой-чего!
Один пьяный доколупался до меня на речке. Говорит, мы хоть унитазы не трогаем! Я хотел ему сказать, что вы одни унитазы и пооставляли. Но как-то страшно. Убьют или зарежут. В воду кинут!»
Напомним, что накал боев под Курском не снижается.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — сообщают в Министерстве обороны.
За сутки потери ВСУ превысили 190 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 18 единиц техники, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА.