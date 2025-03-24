Дочь пенсионера Александра Григорьева, над которым смеялись украинские военные, сообщила, что в феврале его видели живым. Так говорят односельчане. Но где он, неизвестно: среди спасенных его нет, а дом — разбит.





Приграничное село Гоголевка находится в нескольких километрах западнее Суджи. Попасть сюда непросто. Согласно сводкам, здесь еще идут бои, дороги заминированы, а над домами летают вражеские дроны. Однако часть жителей уже спасли.





Бойцы вывозят их, рискуя жизнью, а натерпевшиеся люди встречают их как в 1943-м.





Кого еще не вывезли — это 74-летнего пенсионера Александра Григорьева. Это тот самый дедушка из ролика, где украинские военные кричат «Иван, иди пей водка» и обзывают его «швайне». Дочь проглядела все глаза — но отца нет.