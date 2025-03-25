«Он знает, что папа погиб, не понимает, что значит»: как в школах помогают ученикам, чьи родители ушли на СВО

Дети участников СВО имеют некоторые льготы: их приоритетно берут в сады и в первый класс, бесплатно кормят в школах. Но как им помогают справиться со страхом за родителей, с тоской по ним или с чувством утраты, если кто-то погиб? Daily Storm ознакомился со специальной памяткой от Министерства просвещения. Документ подробно описывает то, как надо общаться с детьми, чьи родители погибли в ходе боевых действий. О чем запрещено говорить педагогам и психологам — читайте в материале.





Папа погиб, мама в депрессии — и первоклассник едва разговаривает





При работе с ребятами, чьи родители ушли на СВО, важно оставаться в некоторой степени отрешенным, признается педагог-психолог и учитель начальных классов Юлия. У нее есть такой опыт. «Эмпатия — да, но на себя информацию не примерять», — говорит она.





Юлия работает в школе в Новосибирске. Среди ее подопечных есть первоклассник, у которого отец погиб в ходе СВО. На первом этаже учебного заведения установлена доска памяти, но мальчику от этого не легче: из-за атмосферы в семье он не разговаривал до пяти-шести лет, а сейчас говорит плохо и тяжело усваивает информацию.





Учится он средне. Педагог, который ведет этот класс, старается создавать все условия, чтобы ребенку было легче заниматься, подбадривает его. Юлия говорит, что по характеру мальчик спокойный, улыбчивый, добродушный, но замкнутый — уходит в себя на переменах.





«Он знает, что папа погиб. Не понимает, что это значит, думает, что папа живет на небе, на облачке, следит. Для ребенка папа жив, просто в другом месте. Мы понимаем, что нужно снять напряжение, проговорить пугающие моменты, подойти к этому со стороны реализма через игру, помочь принять свои и чужие эмоции. Мама этого мальчика в глубокой депрессии. Она зациклена на погибшем муже, до сих пор пребывает в беспокойном состоянии, не может отпустить человека», — рассказывает Юлия.





По ее словам, у всех малышей связь с мамой крепче, чем у детей старшего возраста: «Если маме плохо, то это отражается на ребенке. Если мама живет свою жизнь, уделяет время себе, развитию, ребенку, то ситуация нормальна, всем психологически комфортно».





Юлия с мамами тоже работает, дает им выговориться, но чаще направляет женщин к кризисным психологам — более узким специалистам, потому что самой ей не хватает навыков.





В большинстве своем дети, чей родитель участвуют или даже погиб на СВО, не страдают от каких-то ярко выраженных психологических проблем, рассказали Daily Storm завуч и учитель одной из школ. Однако за ними все равно стараются присматривать.





Что рекомендует Министерство просвещения





В 2023 году Минпросвещения начало рассылать в учебные заведения специальный алгоритм сопровождения дошкольников, школьников и студентов.





Согласно документу, работники должны постоянно наблюдать за психологическим состоянием подопечных, проводить тестирования и вовлекать их в общественную жизнь.





В памятке указано, что педагог — «значимый взрослый» для ребенка. С учетом этого классным руководителям, психологам, воспитателям и другим людям разрешено в числе первых доводить до подопечного новости о смерти близкого.





«Сообщение обучающемуся о смерти родителя (законного представителя) должно происходить лично и ни в коем случае не в дистанционном режиме — это необходимо в целях заботы о жизни и здоровье ребенка, которые подвержены опасности из-за возможной сильной эмоциональной реакции», — говорится в методичке Минпросвещения.





В документе приводятся несколько пунктов, которые должны учитывать сотрудники детских садов, школ, колледжей и вузов.





Помимо прочего, в Минпросвещения не рекомендуют оставлять обучающегося одного в течение дня: «Если профессиональная необходимость того требует, сообщите обучающемуся, что уходите на определенное время, а потом вернетесь».





Отдельный пункт посвящен вопросам обсуждения актуальных новостей. «Не надо загружать обучающегося, например, сведениями о геополитических стратегиях и национальных интересах. Масштабные, комплексные и трудноразрешимые проблемы могут дополнительно увеличивать тревожность обучающегося перед незнакомыми системами взаимоотношений и социальными институтами», — говорится в документе.





Учителям запрещено передавать какие-либо детали гибели родственника. Педагоги должны избегать двусмысленностей и недосказанности во время разговоров о смерти.





«Нельзя формировать у обучающегося идею о привлекательности смерти. Следует быть очень осторожным в описании причин смерти родителя. Не стоит рассказывать о смерти родителя как о сценарии, который захочет повторить обучающийся. Абсолютно недопустимо озвучивать любые тезисы, даже минимально напоминающие «Он герой, потому что отдал жизнь», «Он любил тебя, потому и отдал за тебя жизнь», «Своей смертью он доказал, что он хороший» и прочие, героизирующие или восхваляющие факт смерти», — отмечают специалисты Минпросвещения.





Педагогов предупреждают и о других важных моментах: «Абсолютно недопустимо озвучивать тезисы наподобие «Он погиб, потому что слабо боролся», «Он подвел своих товарищей», «Он глупо поступил». Даже в случае, если в вашем восприятии существуют весомые причины для этого. Разрушение положительного эмоционального образа родителя в восприятии ребенка — это дополнительная травматизация его психики, и так переживающей потерю».





Что рассказывают учителя





Письмо с рекомендациями Минпросвещения действительно видели опрошенные Daily Storm педагоги. Однако подобных материалов недостаточно, считает педагог-психолог Юлия, которая работает с первоклассником, потерявшим отца.





«Когда пришло письмо от Минпровещения, то все всполошились, давай строчить карты. Сверять данные, писать бумажки. А воз и ныне там. <...> Было бы проще, если бы была программа, тематическое планирование, какой-то конструктор. База, откуда можно взять материал по методикам или играм, готовое занятие. Мы не кризисные психологи. Иногда тяжело. Помогает опыт, интуиция», — говорит Юлия.





Елена Верясова, начальник отдела организационно-воспитательной работы Второй Новосибирской гимназии, тоже считает, что выделять их было бы неправильно: «Напоказ то, что это ребенок участника СВО, мы не выставляем. Просто наблюдаем и помогаем, но не акцентируем внимание на том, почему и зачем. Отдельно посадить на 23 Февраля и 8 Марта будет некрасиво! В кружки детей привлекаем, в общественные дела тоже: «Движение первых», «Орлята России». Все гимназические мероприятия — для всех детей». Единственное, что проводилось специально для этих ребят, — новогодняя встреча с директором.





Гимназисты переживают участие родителей в СВО по-разному, подчеркивает Верясова. «Есть случаи, когда ребенок сначала закрывается, активность снижается, но проходит время, и он на глазах становится взрослее. С этим мы столкнулись. А был случай, когда у ребенка, наоборот, появилось протестное поведение, он таким образом привлекал внимание окружающих, в том числе и учителей. Нарушал дисциплину на уроках. Наверное, чтобы чаще вызывали поговорить».





В то же время директор Ольга Хлебникова не сталкивалась со сложностями в работе с детьми, которых затронула СВО. Она отмечает, что порой они бывают более мотивированны, чем сверстники.





«Исходя из нашего опыта, можно сказать, что все эти дети очень стабильны, — делится она. — Это дети уверенные в себе, потому что они окружены любовью со всех сторон и вниманием. Безусловно, есть ситуации, когда подростки в пубертат ведут себя странно, но вот как раз среди категории этих детей их нет, потому что они очень нацеленные, они понимают, ради чего они живут, они понимают, ради чего живут их родители. Это всегда очень самодостаточные семьи».