Мать первого замгендиректора Кубанского казачьего хора назвала вбросом новость о его задержании и обысках у руководства

В отношении заместителя гендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко — младшего возбуждено дело о злоупотреблениях должностными полномочиями, писали РИА Новости и «Интерфакс», ссылаясь на источники в правоохранительных органах и силовых структурах. Мать функционера, Наталья Гуликова, назвала новость вбросом.





По информации источника «Интерфакса», в рамках расследования уголовного дела у Виктора Захарченко — младшего и еще нескольких руководителей музыкального коллектива силовики провели обыски.





«Это просто вбросы идут. Виктор Захарченко — младший не задержан. Мы собираемся в командировку в Москву через два дня. Я буду там и со старшим, и с младшим Захарченко», — сказала Daily Storm Гуликова.





Она призналась, что не знает, заведено ли дело на сына и приходили ли к начальству силовики: «Мы занимаемся концертной деятельностью, а всякие вбросы не читаем. У нас вчера никто ничего не обыскивал. И сегодня тоже мы все на работе, никто у нас не обыскивает».





При этом официально информация о задержании Захарченко-младшего и обысках у него, а также (как утверждает источник РИА Новости) у заместителя главы финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера не подтверждена.





Ранее агентство «Живая Кубань» писало, что к хору возникли претензии «из-за сомнительных концертов в отелях». Также отмечалось, что у начальников организации сильно завышены зарплаты. Например, замдиректора хора при ежемесячной зарплате в 259 тысяч рублей якобы получает еще 3,9 миллиона премиями ежегодно. Эти цифры СМИ приводит со ссылкой на Департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края.





Виктор Захарченко — первый заместитель гендиректора Кубанского казачьего хора и внук его руководителя Виктора Захарченко — старшего. В 2012 году тот был в списке доверенных лиц Владимира Путина на выборах.





Кубанский казачий хор — один из старейших народных коллективов в России. Организован в 1811 году. Базируется в Краснодаре. В репертуар хора входят народные песни, танцы и музыкальные произведения, отражающие традиции и историю казачества.