Уральский священник намерен пройтись по макету 16-метровой трубы, через которую российские бойцы попали в Суджу

В Екатеринбурге установили копию трубы, по которой ВС РФ проникли в тыл ВСУ в Судже и форсировали контрнаступление. 16-метровый макет может дать всем желающим возможность хотя бы приблизительно испытать то, что пережили наши бойцы. Одним из тех, кто воспользуется такой возможностью, станет клирик екатеринбургского Храма на Крови Александр Салаутин, о чем он рассказал Daily Storm.





Макет трубы установили возле Храма на Крови, и, по словам священника, у церкви уже выстроилась очередь из желающих пройти по макету трубы, оценить ее диаметр и сложность операции.





«После концерта Вики Цыгановой была большая очередь около трубы. Это страшно и ужасно, что пережили наши военные в ходе этой операции. Я тоже планирую испытать, конечно, это преодоление страха», — заявил протоиерей.





По его мнению, бойцы совершили настоящий подвиг, все получилось в том числе и с Божьей помощью:





«Я был сам на открытии выставки. Много людей собралось. Прямо такое народное единение чувствовалось! Атмосфера пронимает до слез. Меня так точно пробило! Тут 20 километров ногами и то трудно пройти, а ребята 16 — в таких условиях. Это просто потрясающе, и люди все это поняли».





Впечатлило клирика и выступление Вики Цыгановой, которая на мероприятии презентовала песню «Труба».





«Песня ее про трубу хорошая. Патриотическая. Вика молодец. Она патриот нашей страны вместе с мужем Вадимом. Они, как и мы, понимают: идет мировая война с сатанистами, глобалистами, и опять Россия спасает весь мир», — отметил протоиерей.





12 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военных участвовали в операции в газовой трубе. Особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк.





Герасимов отметил, что героические действия наших бойцов стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.





В ходе операции бойцы, преодолев около 15 километров внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны украинских военных.