«Другие кандидаты неплохие, просто Винни Пух самый добрый»: как дети голосовали на выборах сказочного президента

Во всех школах России 25 сентября прошли «Разговоры о важном». В честь 30-летия Центризбиркома РФ урок был посвящен электоральному процессу, а гвоздем программы были выборы лидера тридевятого царства. Корреспондент Daily Storm лично побывал в московской школе и даже поучаствовал в голосовании за «самого главного» в сказочной стране. С пониманием правовых тонкостей у малышей возникли проблемы, однако игра им понравилась. Какие нарушения удалось выявить во время голосования, почему победил Винни Пух, а также данные экзитполов среди младшеклассников — в репортаже Daily Storm.
Что такое ЦИК и что такое выборы?
Понедельник у второго класса «Ж» школы №1454 начался, как обычно, с гимна России. Затем все дети заняли свои места и приготовились разговаривать «о важном». Классная руководительница Светлана Алексеевна напомнила, что недавно в стране прошел единый день голосования. Она поинтересовалась, кто из учеников знает, что происходит в этот день. Варианты были разные: один предположил, что «выбирают, кто главный», другой — что «выбирают кого-то, чтоб решал наши проблемы».
Учительница в свою очередь отметила, что с помощью выборов мы определяем, кто будет принимать важные для России решения. Для наглядности она предложила детям представить, как бы они выбирали капитана футбольной команды. После коллективного обсуждения класс пришел к выводу: кандидат должен быть ловким, умным, смелым и даже хитрым — чтобы уметь обмануть соперника.
Затем педагог объяснила детям, с какого возраста можно участвовать в выборах разного уровня и какой госорган за это отвечает. Никто из малышей не знал, что такое Центризбирком, однако все внимательно прослушали видеообращение Эллы Памфиловой к школьникам. Председатель ЦИК рассказала о своем первом опыте участия в выборах: сначала в пять лет за компанию с родителями, а в 18 лет — уже как гражданка с правом голоса.
Учительница спросила у класса, почему, по их мнению, до 18 лет люди не могут голосовать.
«Потому что дети еще не могут делать такие выборы. Они еще не такие серьезные», — ответственно заявила Маша (имя изменено).
«Будем с утра до вечера ходить в гости. А работать кто пойдет?»
Вместе со Светланой Алексеевной второй «Ж» перенесся за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, где обитают сказочные герои. Недавно они перессорились между собой: каждый отстаивал свою точку зрения, поэтому решено было выбрать «самого главного». И дети должны им в этом помочь.
Как только классу показали «агитматериалы» с изображениями кандидатов, мальчик Вася (имя изменено) сразу громко поддержал Винни Пуха, потому что он «самый добрый». Но учительница предложила сначала ознакомиться с предвыборной программой каждого героя.
После этого ребята приступили к голосованию. Раздавая бланки, учительница подчеркнула, что отдать голос можно только за одного кандидата — причем ни с кем не советуясь. Однако дети есть дети — и все в аудитории сразу зашушукались. Не обошлось и без «порчи бюллетеня».
«Котенок, я понимаю что глаза разбегаются. Но ты мог выбрать только одного кандидата. Убираем другие галочки», — сказала учительница одному из подопечных.
Светлана Алексеевна основательно подготовилась к выборам и достала полноценную урну для бюллетеней из картона. А корреспонденту Daily Storm как гостю и непредвзятой стороне доверили подсчет голосов. В это время дети тоже были заняты — они рисовали сказочную страну, преобразившуюся после избрания их любимого кандидата.
По результатам голосования Винни Пух оказался на первом месте с 14 голосами, за ним следом Золушка — с 10. Карабас-Барабас и Баба-яга собрали по два голоса, а Лисе Алисе ничего не досталось.
Большинство в классе встретили победу игрушечного медведя радостными возгласами. Но преподавательница предупредила, что у всякого выбора есть свои последствия.
«В наших выборах победил Винни Пух. Каждый получит горшочек меда, воздушный шарик, и будем с утра до вечера ходить в гости. Мы сегодня пошли в гости, завтра пойдем и послезавтра. Нас с вами много в классе. И получается, что в течение месяца каждый может быть у кого-то в гостях. А работать кто пойдет?» — призвала задуматься учительница.
В заключение она показала детям мультфильм, который демонстрирует важность каждого голоса, и стих о том, что от подрастающего поколения зависит будущее России. Насытившись знаниями о выборах, дети выстроились парами и поспешили в столовую насыщаться завтраком.
Экзитполы и подведение итогов
Daily Storm побеседовал с самими учениками второго «Ж», чтобы узнать их мнения о прошедшем «Разговоре о важном». Например, Маша запомнила, что сможет голосовать с 18 лет, и пообещала пойти на выборы.
«Было очень интересно, я представила, как будто я на настоящем голосовании. Голосовала за Золушку, потому что она добрая, никогда не врет и говорит, что всем будет помогать и мир станет добрее. Хотелось бы больше такого (тематических игр. — Примеч. Daily Storm), — поделилась впечатлениями Маша.
Петя (имя изменено) заявил, что этот «разговор» был гораздо интереснее предыдущих.
«Я голосовал за Винни Пуха. Другие кандидаты неплохие, просто Винни Пух самый добрый. Рад, что он выиграл, но когда сказали, что некому будет работать, я чуть-чуть расстроился», — рассказал мальчик.
В распоряжении Daily Storm оказались итоги голосования и в некоторых других классах. Результаты разнятся.
Например, ребят постарше больше привлекли идеи «плохих» персонажей с цирком и игровыми автоматами. В четвертом «Г» Карабас-Барабас набрал целых четыре голоса, а Лиса Алиса — три. А потерявшая туфельку трудолюбивая падчерица получила всего шесть голосов. При этом со значительным отрывом все равно победил Винни Пух. По словам классной руководительницы четвертого «Г» Анны Михайловны, детям понравилось идея дружбы медвежонка и то, что у этого кандидата есть сплоченная команда.
«Дети активно вовлечены в процесс и полностью осознают значение происходящего. У учеников появляется желание скорее самим выбирать кандидатов в реальной жизни. Дети разбирали ошибки, допущенные при оформлении бюллетеней, и удивлялись тому, насколько важно четко и верно отдать свой голос», — дополнила педагог.
По впечатлениям корреспондента Daily Storm, детям действительно было интересно участвовать в «сказочных» выборах на «Разговорах о важном». Даже самые маленькие ученики внимательно слушали лекцию, активно отвечали на вопросы и дискутировали. Голосование было честным и демократичным, все кандидаты представлены в равной мере. Поэтому выборы в тридевятом царстве, тридесятом государстве можно действительно считать успешными.
«Выборы состоялись. Проголосовали все. Возможно, не совсем так, как мы предполагали, но в этом и заключается суть, что дети сделали свой выбор. И мы должны его уважать», — подытожила учительница второго «Ж» Светлана Богачева.