«Другие кандидаты неплохие, просто Винни Пух самый добрый»: как дети голосовали на выборах сказочного президента

Учительница спросила у класса, почему, по их мнению, до 18 лет люди не могут голосовать.





«Потому что дети еще не могут делать такие выборы. Они еще не такие серьезные», — ответственно заявила Маша (имя изменено).





«Будем с утра до вечера ходить в гости. А работать кто пойдет?»





Вместе со Светланой Алексеевной второй «Ж» перенесся за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, где обитают сказочные герои. Недавно они перессорились между собой: каждый отстаивал свою точку зрения, поэтому решено было выбрать «самого главного». И дети должны им в этом помочь.





Как только классу показали «агитматериалы» с изображениями кандидатов, мальчик Вася (имя изменено) сразу громко поддержал Винни Пуха, потому что он «самый добрый». Но учительница предложила сначала ознакомиться с предвыборной программой каждого героя.





После этого ребята приступили к голосованию. Раздавая бланки, учительница подчеркнула, что отдать голос можно только за одного кандидата — причем ни с кем не советуясь. Однако дети есть дети — и все в аудитории сразу зашушукались. Не обошлось и без «порчи бюллетеня».





«Котенок, я понимаю что глаза разбегаются. Но ты мог выбрать только одного кандидата. Убираем другие галочки», — сказала учительница одному из подопечных.





Светлана Алексеевна основательно подготовилась к выборам и достала полноценную урну для бюллетеней из картона. А корреспонденту Daily Storm как гостю и непредвзятой стороне доверили подсчет голосов. В это время дети тоже были заняты — они рисовали сказочную страну, преобразившуюся после избрания их любимого кандидата.