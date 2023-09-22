«Все начиналось с носков и тушенки, а теперь мы разбираемся в коптерах»: как изменилась работа волонтеров за время СВО

По ее словам, сам механизм оказания гуманитарной помощи за все время проведения СВО радикально изменился. После неоднократных случаев мошенничества многие волонтеры начали работать только по запросам конкретных людей. Таким образом посылки попадают непосредственно в руки к тем военным, которые нуждаются в гумпомощи.





«Нужно, чтобы помощь доходила (как до военных, так и до мирняка), нигде не потерявшись по пути и не осев на складе. А такие проблемы — не редкость в работе волонтера. Из-за четкого контроля у меня таких случаев нет. Со мной работают многие люди: кто-то дистанционно, кто-то регулярно участвует в сборах, которые я организую. Я выступаю всего лишь как организатор и доставщик», — делится Виктория.





Однако, как рассказывает волонтер, многие до сих пор не совсем понимают, какие вещи необходимы бойцам на передовой. Из-за желания сэкономить люди порой покупают некачественные товары, которые могут причинить вред раненым военным.





«Качественная медицина — очень болезненный вопрос. Часто люди приобретают то, что может загубить трехсотого бойца. Это дешевые турникеты, жгуты, которые ломаются и рвутся, окклюзионки (специальные повязки для ран. — Примеч. Daily Storm), которые просто-напросто отваливаются и не липнут. Очень важный совет гуманитарщикам и волонтерам без опыта: всегда обращайтесь за советом к тем, кто уже давно в этой сфере», — подчеркивает Виктория.





«Бытовые мелочи необходимы на фронте, но все должно быть дозированно и по запросам. Не надо слать миллионы носков, пен для бритья, конфет, зубных паст и подобного. Да, это нужно, но лучше такое как-то перебирать в тылу и отправлять партиями. То, что всегда уйдет за милую душу: консервы не в стекле, тушенка, сублимированные домашние супы, что сейчас научились делать наши умельцы», — добавила волонтер.





По ее словам, деятельность волонтеров должна носить более последовательный характер. Это позволит избежать столкновений с мошенниками и наладить более четкий механизм помощи.





«Мое мнение, что гуманитарку пора делить по сферам. Оптимизировать взаимодействие между теми, кому нужна помощь (быстрая, целевая), и теми, кто ее может дать. Приходить к четкой структуре, где каждая ячейка отвечает за свою область. Умельцы, ремонтники, медики, те, кто помогает СИБЗ (средства индивидуальной боевой защиты. — Прим. Daily Storm) и снарягой, одеждой; те, кто помогает по вопросам питания и так далее», — резюмировала Виктория.





«Изначально волонтеры были просто сердобольными людьми. Сейчас волей-неволей научились всему»





Виталий, в отличие от предыдущей собеседницы Daily Storm, волонтерством занимался и до СВО. Еще с начала 2000-х он помогал в молодежных тематических лагерях, пристраивал брошенных животных, участвовал в волонтерских движениях «Русской весны».





После 24 февраля он не сразу смог найти единомышленников, потому что четкой организации у волонтеров на тот момент не было. Однако благодаря Telegram-каналам мужчине удалось выйти на проверенных добровольцев и начать работу. По его словам, волонтерская работа менялась буквально на глазах.