Как мобилизация 2022 года отразилась на настроениях в войсках. Мнение бойцов из зоны СВО

Прошел год с начала частичной мобилизации, объявленной в рамках проведения СВО. Бойцы ВС РФ, действующие на разных направлениях в зоне специальной военной операции, рассказали Daily Storm о том, как на передовой встретили осеннюю мобилизацию и насколько усилилось их положение благодаря новобранцам.
Командир одного из артиллерийских дивизионов на запорожском участке линии боевого соприкосновения, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что прибывшие на фронт призывники оказали хорошую поддержку и временно решили ряд проблем, которые существовали на передовой. Главными факторами для успешной работы он назвал хороший коллектив и мотивацию.
«Мобики вливались в коллективы хорошо, если имели на то желание. В этих коллективах проявляют они себя отлично, если есть мотивация. Призыв временно решил одну из главных проблем — были созданы целые подразделения, которые успешно воюют. К тому же мобилизованные закрыли «дыры» в уже созданных, но поредевших формированиях», — подытожил офицер.
Рядовой боец первой славянской бригады с позывным Дурень, вспоминая о мобилизации 2022 года, отметил, что с новобранцами обстановка на передовой стала лучше. Благодаря притоку мобилизованных боевые подразделения смогли уходить на ротацию, но со временем ситуация изменилась.
«Мы с воодушевлением приняли новость о мобилизации в 2022 году. Несмотря на то что в нашем подразделении мобиков не было, призывники заменяли нас на ротации. Да и в количественном смысле стало куда лучше. Если раньше, условно говоря, у нас были соседи через каждый километр фронта, то после мобилизации позиции соседей находились через каждые 300 метров. Сейчас уже, конечно, не помешала бы свежая кровь», — рассказал Дурень.
Командир одного из пехотных подразделений Минобороны РФ на Донецком направлении рассказал, что к мобилизованным бойцам стараются относиться с пониманием. В подразделении учитывают тот факт, что бойцы попали на передовую прямиком из гражданской жизни.
«Мы пытаемся по мере возможности отпускать людей в увольнительные, хотя бы на несколько дней. Мобилизованных в частности. Но не всегда это возможно — людей не так много», — заявил командир.
По словам бойца, не все мобилизованные морально и физически были готовы на такое длительное пребывание в окопах. «У них работа, семьи, дети», — добавил собеседник.
Боец одного из подразделений специального назначения рассказал Daily Storm, что перед призывом военнослужащие не возлагали особых надежд на возможное появление новобранцев.
«О мобилизации мы начинали с сослуживцами говорить еще в самом начале СВО. Когда ее объявили осенью, то, если честно, мы думали, что будет сильно хуже. Но ребята в нашем подразделении большие молодцы. Они нормально влились в коллектив и очень ответственно подходят к своим обязанностям, иногда даже превосходят штатников (контрактников. — Примеч. Daily Storm)», — рассказал разведчик.
По его словам, несмотря на проблемы, связанные с возрастом некоторых призывников, на передовой все равно ощутили сильное улучшение ситуации.
«Единственная проблема — возраст призванных. Достаточно много старых мобиков, им трудно выполнять некоторые задачи. Но все же благодаря призывникам мы ощутили усиление. Пехоты стало просто *** (очень много). В боях на Сватовском направлении мобики успешно брали в плен хохлов, в одной лесополке было много накатов пехоты врага, по несколько раз в день. И на самом переднем крае из нашей группы сидели преимущественно мобики — успешно отразили все атаки под огнем танка», — подытожил боец.
Антон (имя изменено) — пехотинец, участвующий в боях в районе Авдеевки. Он рассказал, что с приходом на передовую новых сил жизнь добровольцев и контрактников заметно улучшилась. Появилась возможность снять часть обязанностей с опытных бойцов.
«Наличие мобилизованных позволило разделить труд. Все хозяйственные работы и ручной труд легли на плечи новобранцев. В разведку и на штурм продолжают ходить контрактники и добровольцы, кроме тех случаев, когда мобики сами изъявляют желание поучаствовать», — поделился Антон.
По словам солдата, на его направлении мобилизованные быстро влились в коллектив ветеранов. «Пацаны проявили себя по-разному, но в основном хорошо. Они стойко держат оборону, хорошо дисциплинированны. Единственное, что отличает мобиков от нас, — иногда парни излишне боязливы, стараются сильно не геройствовать, но их можно понять», — сказал боец.
Антон рассказал, что даже спустя год нахождения на передовой многие мобилизованные бойцы по-прежнему не уделяют внимание вопросу своего оснащения. Как отметил военнослужащий, зачастую они не хотят докупать экипировку за свои деньги, даже в тех случаях, когда это касается личных вещей.
«Самое забавное это то, что мобики несильно заботятся о своем обмундировании — ждут, когда все выдадут. У нас есть один мужик, который ходит в затасканной куртке и в дождь и в жару, а купить новую за три тысячи не хочет — «мне все выдадут». А вот контрачи и доброволы закупают себе постоянно снаряжение, просто потому что это может упростить жизнь. Мобики-ребята, кто помоложе и горит войной, тоже себе постоянно покупают всякие ништяки. От шевронов до бронежилетов. Но в целом снабжение у нас вполне удовлетворительное», — подытожил боец.
21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация. По заявлению президента Владимира Путина, было призвано 318 тысяч человек. Несмотря на различные слухи, официальные источники неоднократно заявляли, что второй волны призыва не будет, так как в ней нет необходимости.
31 марта 2023 года представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил: «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач».
В разговоре с журналистами News.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев объяснил, что мобилизация возможна лишь при определенных условиях.
«Мобилизацию могут объявить при том условии, если война будет расширяться, если не только Украина будет нам противостоять, но и другие страны. Например, Польша и другие, которые проводят враждебную политику в отношении России. В этом случае, конечно, нам будет необходима мобилизация», — заявил Соболев.