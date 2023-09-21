Как мобилизация 2022 года отразилась на настроениях в войсках. Мнение бойцов из зоны СВО

«Мы с воодушевлением приняли новость о мобилизации в 2022 году. Несмотря на то что в нашем подразделении мобиков не было, призывники заменяли нас на ротации. Да и в количественном смысле стало куда лучше. Если раньше, условно говоря, у нас были соседи через каждый километр фронта, то после мобилизации позиции соседей находились через каждые 300 метров. Сейчас уже, конечно, не помешала бы свежая кровь», — рассказал Дурень.





Командир одного из пехотных подразделений Минобороны РФ на Донецком направлении рассказал, что к мобилизованным бойцам стараются относиться с пониманием. В подразделении учитывают тот факт, что бойцы попали на передовую прямиком из гражданской жизни.





«Мы пытаемся по мере возможности отпускать людей в увольнительные, хотя бы на несколько дней. Мобилизованных в частности. Но не всегда это возможно — людей не так много», — заявил командир.





По словам бойца, не все мобилизованные морально и физически были готовы на такое длительное пребывание в окопах. «У них работа, семьи, дети», — добавил собеседник.





Боец одного из подразделений специального назначения рассказал Daily Storm, что перед призывом военнослужащие не возлагали особых надежд на возможное появление новобранцев.





«О мобилизации мы начинали с сослуживцами говорить еще в самом начале СВО. Когда ее объявили осенью, то, если честно, мы думали, что будет сильно хуже. Но ребята в нашем подразделении большие молодцы. Они нормально влились в коллектив и очень ответственно подходят к своим обязанностям, иногда даже превосходят штатников (контрактников. — Примеч. Daily Storm)», — рассказал разведчик.





По его словам, несмотря на проблемы, связанные с возрастом некоторых призывников, на передовой все равно ощутили сильное улучшение ситуации.