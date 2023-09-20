«Присутствием женщины пахнет!»: история россиянки, отслужившей в Донбассе боевым медиком

Была смешная история, как-то на ПВД я осталась за старшую, командира не было, и к нам приехал генерал. Ко мне бежит один боец, мужик лет 50, что стоял на фишке (в дозоре). Бежит, чуть не задыхается, и кричит: «Катана, там тебя надо! Просят старшего». Ну а я говорю: «А я че, командир, что ли?» (смеется). Мы занимали здание почты разрушенной, выхожу в ворота — там стоят БТР, машина и генерал. И состоялся примерно такой диалог:





— Здравствуйте, вы командир батальона?

— Нет.

— Комроты?

— Нет.

— А где комроты?

— На боевых, в двух километрах отсюда.

— Вы за старшего?

— Да, начальник медслужбы.

— Есть информация по точкам, что где кто занял, продвижения?

— Конечно, вот только от разведки забрали.





Я показала ему телефон со всей информацией, которая была нужна, координаты и прочее. Руку пожал, в общем, нормально пообщалось «начальство». Мне, конечно, польстило, потому что сама я себя, конечно, не ощущала на таком уровне.





Я действительно очень удивилась, что генерал подумал, что я командир. У меня достаточно миловидная внешность, я еще ходила с двумя косичками и в платочке. А ко мне так обращаются, ни хрена себе комплимент! «Вы комбат? Н*** себе, да!С косичками и ресничками». Смешно было. Это один из моментов, когда я увидела хорошее отношение к женщине на войне.





Много было того, что хорошо запомнилось, рассказов на всю жизнь хватит. Бывали тяжелые истории. Например, с первого контракта, первая болезненная потеря, один из первых моих двухсотых (погибших).





Был парень, совсем юный, с позывным Родничок, как у младенцев роднички не заросли, так и он. Дома остались жена и двухмесячный ребенок. Он обещал их свозить в Барселону. Сказал своей семье, что поехал зарабатывать деньги в Москву.





И вот ситуация, я перед боевым выходом проверяю аптечки, смотрю, есть ли промедол у пацанов, и замечаю, что у него застежка шлема под подбородком перевернута. Я ему и говорю: «Малой, ну что это такое? Дай перезастегну». И он сказал такую вещь: «А какая н*** разница? Все равно помирать». Эти слова стали пророческими. При ротации троих людей задвухсотило, и одним из них был этот паренек. Остались жена и маленький ребенок.