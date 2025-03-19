«Если вы куда-то опоздали — значит, так было надо!»: поклонник группы «Пикник» рассказал, как забытые часы помогли его семье избежать гибели в «Крокусе»

— Это правда, что на фото из зала боевики стоят рядом с вашими местами?

— Мы выбирали их поближе к центральному проходу. Чтобы не совсем на галерке, но и не в первых рядах, потому что такие концерты лучше смотреть чуть поодаль. Поэтому когда я увидел хронику событий, то тут же срисовал, что мы должны были сидеть плюс-минус три-четыре кресла от той точки, где стоят боевики. Не сказать, что мне стало страшно, — нет. Но, естественно, задумываешься, а что было бы, если?.. Что было бы, если бы мы не опоздали. Что было бы, если бы мы уже сидели в этих креслах?





Только мы предполагаем, а Бог располагает. И если мы куда-то не успели — значит, мы не должны там быть!

— Вы верующий?

— Я не могу сказать, что я воцерковленный и постоянно хожу в храм, но я верю в высший разум и в то, что за нами приглядывают. Кто-то назовет это судьбой, кто-то помощью Господней... А я думаю, есть внешние силы. И что энергия, которую мы посылаем, всегда возвращается.





Ну значит и мне теперь надо постараться! Я преподаю студентам, этим практически не зарабатывая, и по мере своих возможностей помогаю детскому спорту и нуждающимся.

— Повлияло ли это на ваше отношение к жизни?





— Не знаю. Но я живу с ощущением, что все нестатично. Что все течет, все меняется, и нельзя сказать, что то, что у тебя было вчера, — будет и завтра. Мы смотрим новости и думаем: «Ну это же так далеко, нас это не коснется». А вот оно, близко! Как показывает практика, жизнь недолговечна.

Мне и лет-то немного — и сорока нет. А сколько моих друзей вышли на обед или в спортзал, и у них прихватило сердце. У них была куча планов. У них семья, у них дети. Но все — нет человека! Поэтому надо жить сейчас. Не откладывая на потом. Искать радость в каждом дне и почаще быть с близкими!