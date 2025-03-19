«Если вы куда-то опоздали — значит, так было надо!»: поклонник группы «Пикник» рассказал, как забытые часы помогли его семье избежать гибели в «Крокусе»

Житель Архангельской области, предприниматель и филантроп Михаил Палкин рассказал, как череда случайностей помогла его семье опоздать в захваченный боевиками «Крокус». Отправляясь на концерт, он забыл часы, — и им пришлось вернуться. А выходя из метро, он с женой и дочками заблудился в переходах. Это были какие-то минуты, но эти мгновения их и спасли! Хроника покажет, что боевики стояли прямо рядом с их местами.
— Расскажите, как вы оказались в Красногорске? Или это все любовь к группе «Пикник»?
— Да. Я очень люблю эту группу и слушаю ее с 2021 года. И даже помню тот день. Я сломал ногу и ехал в травматологию, а в такси играла песня «Королевство кривых». Мне понравилось. Я втянулся, стал ходить на концерты. Ну а в марте случилось что случилось...
О поездке в Москву мы стали думать еще зимой и хотели, чтобы она была в каникулы. Потому что у нас две дочки. Вике на тот момент было девять, а Валерии — 15. А во-вторых, чтобы она не совпала со временем моих соревнований. Ведь я еще и занимаюсь спортом. Но эта дата нам казалась идеальной! Да и повод замечательный — выступление Эдмунда Шклярского в Crocus City Hall!
— И вы поехали — но опоздали. Что вас тогда спасло?
— Я считаю, что это была череда каких-то непонятных случайностей. Когда мы вышли из гостиницы, я вдруг вспомнил, что забыл часы и браслет. Думаю, а может без них? Но решил вернуться. На это ушло минут пять-восемь. А потом мы подзаблудились в метро. Это еще несколько... То есть получилось, что мы не дошли совсем чуть-чуть — и нас подхватила первая волна эвакуации.
— А вы помните тот момент, когда увидели бегущих людей? Какие у вас были мысли?
— Я помню, что в ту минуту мы пытались выйти из метро — а там же переходы, переходы... И увидели кофейню. Решили взять кофе. Все равно ведь опоздали, можно и немножко отдохнуть, собирались в суете. И вдруг смотрю — бегут люди. Сначала один человек, потом второй. Причем люди-то разные! Это не дети, не молодежь, а вполне солидная публика. Женщины — в нарядах. Многие в возрасте. Думаю, ничего себе флешмоб!
И вот они пробегают и кричат: «Уходите, уходите!»
А чего уходить-то?
«Там стреляют!»
И мы тут же пошли в обратном направлении. Но не в метро (я вспомнил, что в таких случаях его лучше избегать), а искать выход на улицу.
Пока шли, увидели эвакуационную дверь и коридор, который вел в грузовой двор «Крокус Сити». То есть на открытую площадку. Откуда пошли в сторону Павшинского моста. Это километра полтора. А перейдя мост, попали в Красногорск и уже там взяли такси до Москвы.
— Вы шли одни или с другими зрителями?
— Нет, не одни, многие пошли за нами и даже где-то нас подобогнали. Жена прихрамывала, до этого у нее была операция на ноге, поэтому бежать не получалось. И чтобы нас не сбили, мы старались идти вдоль стены. Интересна реакция детей. Казалось, они даже не успели испугаться, а старшая снимала видео. Но когда все закончилось, она заплакала. Хотя она у меня сильная!
— Это правда, что на фото из зала боевики стоят рядом с вашими местами?
— Мы выбирали их поближе к центральному проходу. Чтобы не совсем на галерке, но и не в первых рядах, потому что такие концерты лучше смотреть чуть поодаль. Поэтому когда я увидел хронику событий, то тут же срисовал, что мы должны были сидеть плюс-минус три-четыре кресла от той точки, где стоят боевики. Не сказать, что мне стало страшно, — нет. Но, естественно, задумываешься, а что было бы, если?.. Что было бы, если бы мы не опоздали. Что было бы, если бы мы уже сидели в этих креслах?
Только мы предполагаем, а Бог располагает. И если мы куда-то не успели — значит, мы не должны там быть!
— Вы верующий?
— Я не могу сказать, что я воцерковленный и постоянно хожу в храм, но я верю в высший разум и в то, что за нами приглядывают. Кто-то назовет это судьбой, кто-то помощью Господней... А я думаю, есть внешние силы. И что энергия, которую мы посылаем, всегда возвращается.
Ну значит и мне теперь надо постараться! Я преподаю студентам, этим практически не зарабатывая, и по мере своих возможностей помогаю детскому спорту и нуждающимся.
— Повлияло ли это на ваше отношение к жизни?
— Не знаю. Но я живу с ощущением, что все нестатично. Что все течет, все меняется, и нельзя сказать, что то, что у тебя было вчера, — будет и завтра. Мы смотрим новости и думаем: «Ну это же так далеко, нас это не коснется». А вот оно, близко! Как показывает практика, жизнь недолговечна.
Мне и лет-то немного — и сорока нет. А сколько моих друзей вышли на обед или в спортзал, и у них прихватило сердце. У них была куча планов. У них семья, у них дети. Но все — нет человека! Поэтому надо жить сейчас. Не откладывая на потом. Искать радость в каждом дне и почаще быть с близкими!
— У здания «Крокуса» сейчас возводят памятник — у вас не было желания приехать? Постоять, вспомнить этот день...
— Без сомнения! Когда его откроют, мы обязательно приедем и возложим цветы, потому что это пусть не поворотная точка, но все-таки зарубка или засечка на нашем древе жизни. Она уже случилась и от нее теперь отталкиваются многие наши начинания.
— Что бы вы сказали людям, которые потеряли своих близких?
— Я бы пожелал им оставаться жить ради тех, кто рядом с ними, и хранить память об ушедших. Ведь мы знаем только о тех, кто погиб. А сколько покалеченнных судеб у их родственников! Сколько оборванных жизней у их жен и матерей. Нужно помнить — но не впадать в уныние. Рюмку поднять, принести цветы. Но не доводить себя до истязания, а почему там был не я?!
Да потому что так решили наверху. Значит — вам еще не время!