«Мы задыхались от дыма и слышали крики людей, которым гады резали горло». Откровенное интервью с выжившей в «Крокусе»

Как охранник «Крокуса» вывел более сотни человек в безопасное место





На наше счастье откуда ни возьмись появился охранник Алексей Осанушков (впоследствии ему и администратору зала Софии Мейер будет объявлена благодарность от президента за решительные действия при спасении людей. — Примеч. Daily Storm). Он быстро открыл дверь, сказал всем вставать и бежать за ним. Более 100 человек нас было. Алексей сразу вывел толпу в подвал. Мы из него на улицу вышли самые последние. Были в нем 50 минут. Еще бы 10-15 — и мы бы все от дыма там задохнулись... Мой муж Виктор и охранник Алексей вдвоем держали дверь на случай, если нападавшие начнут к нам ломиться, а еще один парнишка стоял с топором. Если бы кто вошел из террористов — сразу был готов ударить. Было так сильно слышно, как они недалеко от нас стреляли. Потом мы слышали звуки, когда эти гады некоторым ребятам горло резали...





Охранник просил, чтобы вели себя тихо, иначе нас засекут преступники. Потому что некоторые люди были в истерике, звонили родным со словами: «Нас убивают. Прощайте». Мы таких товарищей просили не пугать людей и не устраивать шум. Ведь в любой момент террористы могли прийти на звуки криков к нам, и всех ждала бы наверняка погибель... Поэтому люди старались соблюдать дисциплину, чтобы все было спокойно. Алексей тоже настраивал людей на то, что все будет хорошо. Хотя некоторые звонили в «112» и (не знаю почему) в полиции считали, что мы шутим. Мужчина на том конце провода отвечал: «Вы что, офигели?»





А нам было так жутко, когда слышали крики и автоматные очереди недалеко от нас! Такой шум был на ресепшене! А у нас на «минусовом» этаже стояли огромные баки с водой. Все стали платочки мочить, умываться, потому что было очень тяжело из-за поступавшего дыма дышать. Хорошо, что топор был отличный, и мужчины стали в подвале вырубать дверь. Но когда ее открыли — оттуда еще больше дымина повалила. Мы испугались. Там такие катакомбы — непонятно куда дальше идти. По-моему, две женщины куда-то побежали, заблудились и просто задохнулись... Некоторые люди просто ложились на пол и через щелочку внизу пытались глотнуть воздуха. Но потом через вышибленную дверь к нам подбежали другие люди и повели за собой. Они знали, куда идти. Мы вначале вышли к раздевалке, а затем уже выбежали на улицу. Лица черные у многих от гари были, носы забиты. Но главное — мы живы! Скорых, правда, было мало. Мы не стали к медикам обращаться поэтому. Уже дома вымывали эту черноту из носа.