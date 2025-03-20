Адвокат потерпевших рассказал, почему перенесли на май суд над участниками нападения на «Крокус»

Участники нападения на «Крокус» пойдут под суд в мае, а не в годовщину теракта, как планировалось ранее. Об этом Daily Storm сообщил адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших. Перенос даты суда связан с большим объемом томов уголовного дела и плохим знанием обвиняемыми русского языка, пояснил юрист.





«Следователи говорили, что есть задача к годовщине теракта дело в суд передать. А потом они завязли... Поймите, сложно 100 томов прочитать и ознакомиться человеку, который не говорит на русском, а говорит через переводчика. И он не один. А дело-то нельзя размножить — оно одно. Там же компьютера нет!» — сказал Трунов.





Он напомнил, что если террористов не ознакомить полностью с материалами дела — будет формальное основание для отмены судебного решения по ним. «Если человек не ознакомлен, не подготовлен, лишен права на защиту — это же грубейшее нарушение! Никто на это не пойдет. В деле около 200 томов оказалось, а не 100, как заявлялось ранее».





20 марта Мосгорсуд продлил арест на два месяца главной четверке обвиняемых в теракте: Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову. Заседание прошло в закрытом режиме. В процессе участвовал переводчик с таджикского, поскольку русский язык обвиняемые воспринимают на слух неважно, сообщает РЕН ТВ.





Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин говорил в январе в интервью «Российской газете», что всего в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» фигурируют 27 человек. Для сбора доказательств по делу было назначено и проведено свыше 1,15 тысячи различных экспертиз (судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и прочие).





Потерпевшими признаны и в этом качестве допрошены 2,2 тысячи человек, а еще тысяча граждан привлечена к расследованию в качестве свидетелей.





Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. Жертвами стали 145 человек, еще свыше 500 получили ранения различной степени тяжести. По данным ФСБ, предполагаемые преступники присягали на верность запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан». Она входит в признанное террористическим и запрещенное в России «Исламское государство» (ИГ). Большинству обвиняемых грозит пожизненный срок.