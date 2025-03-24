СВО в миниатюре: мастер из Белгорода создает диорамы, поражающие реалистичностью

— Знаете ли вы лично людей, которые пострадали от обстрелов?





— Моя знакомая и сестра товарища от обстрелов скончалась. Без мамы остались двое деток. Любые потери это страшно, особенно когда теряешь людей, которых знал лично. <...> Не хочу об этом.





— Как вы начали делать диорамы? Моделизм связан с другими вашими хобби?





— Диорамы никак не были связаны с моими увлечениями. Раньше я занимался историческим фехтованием и страйкболом. В детстве отец из командировок разные модели приносил. Он собирал, а я рядом с ним сидел, смотрел. В детстве тоже маленький танк пробовал собрать, но с посредственным результатом. Это дело все забылось.





В 2020 году началась самоизоляция, и я купил для сына настольную игру «Битва за Москву». Там были быстросборные модели танков и солдатиков на защелках. Я собрал это все дело. Потом в интернете начал смотреть дополнительные сценарии к игре и набрел на сайт, где по инструкции предложили разрисовать эти фигуры. Я раскрасил свои первые модели. Мне понравилось, а участники форума поддержали начинание. Позже мне стало неинтересно играть, и я решил попробовать себя в конкурсе диорам.





— Что такое диорама и как ее делают?





— Это подставка определенного размера, в определенном масштабе. И самое главное, должен быть сюжет или событие — что и когда происходит. Время действия и время года.





Моделизм похож на раскрашивание по номерам. Пропорции и фигуры есть. Нам нужно просто раскрасить и расставить. <...> Но каждый диорамщик сталкивается с отсутствием необходимых фигур или моделей. Может не быть определенного масштаба, какой-то модели, человека в определенной позе или одежде. Тут либо обращаться к специалистам, которые могут эту модель сделать, либо придумывать самому.





Свои работы я стараюсь делать максимально подробно. Чтобы можно было взять телефон, сфотографировать их при большом увеличении и увидеть те детали, которые не замечает глаз. Их я окрашиваю под лупой. Работу в моем масштабе можно сравнить с ювелирной.





— Делали ли вы диорамы военной тематики до СВО?





— Да. Я сначала делал работы по Великой Отечественной войне. Но события в Белгороде сильно повлияли на творчество.





Первая моя работа про СВО — «Мобилизация 2022». Когда она началась осенью 2022 года, мне пришла идея сделать эту работу. Я не знал, пойду ли я на фронт. Мне пришла в голову идея, и по ней я разработал концепцию. Получилось так, что меня не мобилизовали, а работа осталась.