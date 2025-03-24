СВО в миниатюре: мастер из Белгорода создает диорамы, поражающие реалистичностью

Моделизм и создание настольных диорам — не просто хобби или искусство. Денис Сьянов из Белгорода в интервью Daily Storm рассказал, как с ювелирной точностью создает миниатюры, в том числе и о событиях, свидетелями которых стали жители приграничных с Украиной областей. Детали в его работах достигают толщины человеческого волоса, а фото диорам можно спутать с кадрами из реальной жизни.
— Денис, расскажите про себя.
— Мне 42 года, я из Белгорода, местный. Есть сын. Моделизмом начал заниматься несколько лет назад.
— Вы живете в приграничном регионе. Что изменилось в вашей жизни после начала спецоперации?
— В начале СВО, когда видел вертолеты, летящие на юг, понял что жизнь поменяется. Все обстрелы, сирены и ракетные тревоги изменили судьбы каждого белгородца. Моя семья сейчас в другом регионе, в безопасности, ну а я остался «на хозяйстве». Моделизм и творчество помогают мне успокоить разум и справиться со стрессом. Хоть и немного, но все же.
— Когда переехала ваша семья?
— После массового обстрела 30 декабря 2023 года в центре города. До апреля были очень жесткие обстрелы. Именно тогда, как и многие жители города, приняли решение переехать подальше. К счастью, к лету уже многие вернулись обратно, когда ситуация уже была не такой критичной.
— Прилетало ли рядом с вами или вашим домом?
— Прилеты были за 500 и за 300 метров от дома, на соседних улицах. На дорогу, в здание ТЦ, в овощной магазин. Последний снесло начисто, ничего не осталось. На самом деле дофига прилетов. Было очень громко, и на секунды гас свет.
— Знаете ли вы лично людей, которые пострадали от обстрелов?
— Моя знакомая и сестра товарища от обстрелов скончалась. Без мамы остались двое деток. Любые потери это страшно, особенно когда теряешь людей, которых знал лично. <...> Не хочу об этом.
— Как вы начали делать диорамы? Моделизм связан с другими вашими хобби?
— Диорамы никак не были связаны с моими увлечениями. Раньше я занимался историческим фехтованием и страйкболом. В детстве отец из командировок разные модели приносил. Он собирал, а я рядом с ним сидел, смотрел. В детстве тоже маленький танк пробовал собрать, но с посредственным результатом. Это дело все забылось.
В 2020 году началась самоизоляция, и я купил для сына настольную игру «Битва за Москву». Там были быстросборные модели танков и солдатиков на защелках. Я собрал это все дело. Потом в интернете начал смотреть дополнительные сценарии к игре и набрел на сайт, где по инструкции предложили разрисовать эти фигуры. Я раскрасил свои первые модели. Мне понравилось, а участники форума поддержали начинание. Позже мне стало неинтересно играть, и я решил попробовать себя в конкурсе диорам.
— Что такое диорама и как ее делают?
— Это подставка определенного размера, в определенном масштабе. И самое главное, должен быть сюжет или событие — что и когда происходит. Время действия и время года.
Моделизм похож на раскрашивание по номерам. Пропорции и фигуры есть. Нам нужно просто раскрасить и расставить. <...> Но каждый диорамщик сталкивается с отсутствием необходимых фигур или моделей. Может не быть определенного масштаба, какой-то модели, человека в определенной позе или одежде. Тут либо обращаться к специалистам, которые могут эту модель сделать, либо придумывать самому.
Свои работы я стараюсь делать максимально подробно. Чтобы можно было взять телефон, сфотографировать их при большом увеличении и увидеть те детали, которые не замечает глаз. Их я окрашиваю под лупой. Работу в моем масштабе можно сравнить с ювелирной.
— Делали ли вы диорамы военной тематики до СВО?
— Да. Я сначала делал работы по Великой Отечественной войне. Но события в Белгороде сильно повлияли на творчество.
Первая моя работа про СВО — «Мобилизация 2022». Когда она началась осенью 2022 года, мне пришла идея сделать эту работу. Я не знал, пойду ли я на фронт. Мне пришла в голову идея, и по ней я разработал концепцию. Получилось так, что меня не мобилизовали, а работа осталась.
Сделал ее зимой, когда все более-менее нормализовалось. Не только из-за переживаний. Я просто подумал, что огромное количество людей столкнулись с призывом. Никого это не оставило равнодушным. Я решил воплотить работу, посвященную мобилизации, чтобы тем самым показать, что невзирая ни на что страна поднялась и отправилась воевать.
— А есть ли у вас знакомые, которые отправились служить?
— Да, у меня есть товарищи, которые записались в армию РФ, добровольно пошли воевать. Горжусь тем, что знаю этих ребят. Храни их Бог!
— Какие другие ваши работы посвящены СВО?
— Вторая называется «Ракетная опасность». Там на остановке люди бегут в укрытие. Я воссоздал то событие, которое было у нас в марте 2024 года. Тогда в Белгороде был обстрел, и впервые укрытие спасло жизни.
Возле него был прилет, но люди успели забежать буквально за несколько секунд до падения обломков. Это меня вдохновило создать работу, посвященную укрытию. Когда прочитал новости, я понял, что хочу сделать именно вот эту остановку.
Все белгородцы воспринимают укрытия как места, которые могут спасти жизнь. <...> Диорама «Ракетная опасность» это просто еще один эпизод из жизни жителей города. Поэтому работу встречают спокойно, с интересом рассматривают детали, даже сравнивают с реальной обстановкой «Школа №11».
Еще одна диорама — «Пятерочка». В основной массе белгородцы внимательно следят за обстановкой на фронте. Мы были в шоке, когда в августе 2024 года узнали, что недалеко от нас, в Курской области, ВСУ захватили Суджу.
Появились фотографии украинских солдат в «Пятерочке», они начали расписывать ее граффити. Я решил показать, каким может быть украинский мир. Грубо говоря, это политическое заявление. О том, что нужно уметь не только ломать, но и строить. Но почему-то наши соседи не особо настроены на это. А ломать они любят и умеют.
Я нашел в интернете довоенные фото и те, которые делали солдаты ВСУ после вторжения. По ним полностью восстановил все надписи на здании. Его расписали огромным количеством граффити. Они уже одно на другое начали находить.
— Какая из миниатюр вам морально труднее всего далась?
— Наверное, «Пятерочка». Сначала я сделал новое и чистое здание. Покрасил плитку, сделал там все красиво. А потом пришлось все эти надписи переводить. Не хотелось марать и портить здание. Плюс было неприятно сами надписи оставлять.
— Какие интересные реакции на ваши работы вы видели?
— Когда у меня сын еще в садик ходил, попросили для экскурсии дать некоторые свои работы. У меня есть диорама «Царевна-лягушка». Там изображены Иван Царевич и лягушка со стрелой. В этой работе я специально сделал несколько животных: сову, лягушку и крысу. Было очень интересно наблюдать за реакцией детей. Сначала они смотрят на Ивана, потом видят лягушку. А когда случайно замечают крыску, то столько радости она вызывает!
Или «Пятерочка». Недавно в Курске была выставка. Ее организаторы рассказали, что приходили суджане. Они видели этот магазин, ходили туда. Когда переселенцы смотрели на диораму, то говорили, что действительно «Пятерочка» очень похожа на настоящую, в которую они часто ходили за продуктами.
Работы Дениса Сьянова представлены в Белгородском краеведческом музее. Послушать рассказ гида можно по ссылке.
— Что вы хотите сказать своими работами?
— Любое творчество это проекция нашего мира. То, что мы хотим видеть или запомнить. Например, «Пятерочку» я сделал как память, напоминание о том, что произошло. Чтобы не забывали, что такое возможно. Чтобы не говорили: «Да ладно, такого не было, мирных не трогают!» По сути, это одна из хроник специальной военной операции. Я специально не делал никого на этой диораме. Ни русских, ни украинцев. Просто последствия сражений.
Ну и задача творчества — выявлять эмоции. Я хочу, чтобы первой из них было удивление. Из серии: «Вау! Как у него получилось так сделать? Здорово!» Ну и потом уже остальные. Тут все зависит от работы.