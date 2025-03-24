В пресс-службе губернатора Орловской области подтвердили введение выплат для беременных школьниц

По Сети 23 марта разлетелась новость о том, что в Орловской области беременным школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Интернет-пользователи заподозрили ошибку в опубликованном указе. В пресс-службе губернатора Андрея Клычкова сообщили Daily Storm, что ошибки в документе нет.





«Нет, никакой ошибки, этот указ действительно есть, можете найти его на портале Орловской области даже, почитать. Изначально выплата была положена студенткам колледжей и вузов, а недавно внесли изменения в указ, буквально несколько дней назад: теперь она еще положена учащимся общеобразовательных организаций, то есть школ в том числе», — ответили Daily Storm в пресс-службе главы региона.





Сотрудник пресс-службы объяснила, что дополнением в указ они решили просто расширить меры поддержки. Сам губернатор Орловской области Андрей Клычков пока свою позицию не высказывал — скорее всего, собирается сделать это 24 марта в прямом эфире, куда он выходит регулярно каждую неделю.





«Сегодня в восемь вечера будет прямой эфир: он [губернатор] каждый понедельник выходит в эфир. И, скорее всего, эту тему прокомментирует. Он обычно всегда поднимает такие социально значимые темы, так что вполне возможно, что эту тоже затронет, учитывая резонанс проблемы и то, как она разошлась», – уточнили в пресс-службе.





Интересно, что, согласно статистике Росстата за 2023 год, Орловскую область нельзя назвать регионом, где чаще всего рожают школьницы. Там даже нет тех, кто стал мамой до 14 лет.





А всего в России девочки в возрасте от 15 до 19 лет на момент подбора данных родили 25 637 детей. Тогда как в Орловской области на свет появились только 93 малыша: это лишь 0,3% от общего числа.