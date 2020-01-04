Керлинг: москвичи могут бесплатно опробовать загадочный древний шотландский спорт на Школьной улице

В Новый год люди часто дают себе обещания попробовать что-то новое. Фестиваль «Путешествие в Рождество» от «Московских сезонов» предлагает интересные варианты для воплощения в жизнь таких обещаний. Например, на Школьной улице столицы работает площадка для игры в керлинг, где любой желающий может узнать правила игры, вооружиться специальной метелкой и самостоятельно загнать камни в мишень — «дом». Журналист Daily Storm разведала, что происходит на площадке.
Что там
Улица Школьная (станция метро «Римская») — не самая проходная, но вся украшена новогодними огнями. Да и желающих поиграть в керлинг, как я могла наблюдать, хватает с лихвой: дети и взрослые азартно размахивают метелками, чтобы брошенные ими камни прокладывали путь по тающему от трения льду. Мне повезло, я подошла прямо к началу мастер-класса чемпиона России и призера чемпионата мира по керлингу мастера спорта Александра Еремина, который рассказывал о премудростях древней шотландской игры. Его благоговейно слушали взрослые, а на площадке в это время резвились с метелками юные керлингисты.
Помимо звезд спорта (они собираются на мастер-классы по выходным дням), на площадке работают пусть и не столь именитые, но не менее влюбленные в керлинг инструкторы. Они готовы в любое время все показать, рассказать и дать «базу». У многих из них, кстати, тоже интересная спортивная биография: мне, например, удалось пообщаться с кандидатом в мастера спорта членом сборной Москвы и представителем студенческой лиги по керлингу Анастасией Голицыной.
Анастасия рассказала, что всего на площадке работают две дорожки, которые будут открыты все праздники — до 12 января. Чтобы поиграть на одной из них, нужно заранее записаться через интернет. Другая дорожка действует в открытом режиме — для простых прохожих, чтобы они могли присоединиться к игре. Площадка работает с двенадцати часов до двадцати одного. Длина ледовых дорожек — около 35 метров, а ширина — четыре метра. Весь необходимый инвентарь выдают на месте и совершенно бесплатно.
Легко заиграться
За время работы площадки на Школьной улице керлингисты-инструкторы уже успели заметить, что число москвичей — фанатов игры в камни постепенно растет.
«Было такое, что мужчина шел в аптеку, проходил мимо и попал на керлинг. В итоге в аптеку он не успел сходить — так заигрался. На следующий день опять проходит мимо меня и говорит: «Вот теперь я точно в аптеку», — рассказала Анастасия.
По ее словам, люди воспринимают игру по-разному: кто-то с иронией, кто-то боится, что игра окажется им не по силам, а кто-то пытается узнать все правила. Но равнодушным игра не оставляет никого. Многие люди имеют представление о керлинге и приходят на площадку, чтобы узнать детали и попробовать поиграть самостоятельно.
То ли в силу названия улицы — Школьная, то ли в силу ее не самого центрального расположения, поиграть приходит довольно мало молодежи (а между прочим, зря!). В основном это взрослые люди и дети.
«Днем у нас бывают больше взрослые люди: дедушки, бабушки. Несмотря на свой возраст, они не боятся. Они падают и говорят: «А можно еще раз?» — сказала Голицына.
В чем суть
Голицына рассказала, что в игре в камни принимают участие две команды. Обычно в них по четыре человека. Каждый игрок выполняет по два броска.
«Капитан команды называется «скип». Это ее мозг. Человек, который выдает задания, принимает решения и делает последние броски. Они зачастую бывают решающими», — поделилась знаниями Анастасия.
В керлинге есть специальная щетка. Такой инструмент нужен для того, чтобы тереть лед перед камнем — это действие называется «свиппинг». Чем сильнее метешь, тем дальше идет камень. Свип может продлить движение камня на метр-два.
Задача команд — привести камни (всего в игре их 16), как можно ближе к центру мишени, которая называется «дом». Промежутки игры в керлинг называются «энды». Это что-то вроде футбольных таймов или сетов в теннисе. Энд заканчивается, когда все 16 камней переброшены на другую сторону.
В профессиональном керлинге обычно играют мужчины с мужчинами и женщины с женщинами. Но есть и специальная дисциплина: «микст даблс» — когда играют парень с девушкой против такой же пары соперников.
Обычно это дорого
Поиграть в керлинг в Москве не в праздничные дни можно либо на коммерческой основе, либо будучи членом спортивного клуба. Аренда дорожки стоит около 10 тысяч рублей. К тому же, чтобы поиграть полноценно, желательно приходить большой компанией — от шести до 10 человек. Если вы захотите купить себе снаряжение для игры, то вам тоже придется раскошелиться: ботинки для керлинга стоят от 15 тысяч рублей, щетки — от 10 тысяч.
Анастасия Голицына рассказала, что игра в камни пока сильнее популярна за рубежом, чем в России, но и у нас она постепенно уходит в массы.
«Керлинг развивается в регионах, во многих городах за пределами столицы. Например, есть керлинг в Дмитрове, в Иркутске, открылся клуб во Владивостоке, в Смоленске, в Казани. Игра набирает новых поклонников. Мне кажется, эта площадка для керлинга в рамках «Путешествия в Рождество» помогает популяризировать игру!» — подчеркнула она.
По словам Анастасии, конкуренция в профессиональном керлинге стремительно растет.
«Если еще лет пять назад уровень соперников был не таким уж высоким и можно было легко пробиться наверх, то сейчас в России стало уже посложнее. Во многом это происходит благодаря развитию игры в регионах», — сказала тренер.
Идеальное время для того, чтобы начать играть в керлинг в детском возрасте, — около 10 лет. Начинать раньше сложнее, потому что дети младшего возраста еще плохо понимают смысл игры.
Игра с историей
Считается, что керлинг появился в Шотландии еще в XVI веке. Доказательством этой теории служит найденный в этой горной стране камень для игры, на котором была выбита надпись «1511 год». Упоминания об игре встречаются в летописях шотландского аббатства Пейсли. Появившееся в XVII веке одно из первых названий игры — curr — означало нечто похожее по смыслу на «игра в ревущие камни». Именно со звуком curr, по мнению шотландцев, камни скользили по льду. Со временем это слово переродилось в название «керлинг».
«Путешествовать» по миру керлинг начал благодаря торговым и культурным связям региона — игрой заинтересовались голландцы. В Нидерландах она даже обрела новое имя — «айсшток».
Однако первый керлинг-клуб появился все-таки именно в Шотландии — в провинции Файф. Это произошло в 1737 году. В Россию игра попала в 1873 году вместе с английскими дипломатами, которые играли в керлинг против немецких коллег. Но с началом Первой мировой войны развитие игры прервалось, а попытки возродить ее в 20-е годы XX века оказались неудачными. Активное развитие керлинга в России началось в 1991 году в Санкт-Петербурге, тогда же была организована Федерация керлинга России.
Путешествие в Рождество
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 13 декабря по 12 января. Для каждого округа столицы подготовлена своя праздничная программа. Москвичей и гостей города ждут уличные шоу, ледовые театры, керлинг, хоккейные турниры, кулинарные школы и рождественские угощения из разных стран. Площадки работают с одиннадцати утра до девяти вечера.