Керлинг: москвичи могут бесплатно опробовать загадочный древний шотландский спорт на Школьной улице

В Новый год люди часто дают себе обещания попробовать что-то новое. Фестиваль «Путешествие в Рождество» от «Московских сезонов» предлагает интересные варианты для воплощения в жизнь таких обещаний. Например, на Школьной улице столицы работает площадка для игры в керлинг, где любой желающий может узнать правила игры, вооружиться специальной метелкой и самостоятельно загнать камни в мишень — «дом». Журналист Daily Storm разведала, что происходит на площадке.





Что там





Улица Школьная (станция метро «Римская») — не самая проходная, но вся украшена новогодними огнями. Да и желающих поиграть в керлинг, как я могла наблюдать, хватает с лихвой: дети и взрослые азартно размахивают метелками, чтобы брошенные ими камни прокладывали путь по тающему от трения льду. Мне повезло, я подошла прямо к началу мастер-класса чемпиона России и призера чемпионата мира по керлингу мастера спорта Александра Еремина, который рассказывал о премудростях древней шотландской игры. Его благоговейно слушали взрослые, а на площадке в это время резвились с метелками юные керлингисты.





Помимо звезд спорта (они собираются на мастер-классы по выходным дням), на площадке работают пусть и не столь именитые, но не менее влюбленные в керлинг инструкторы. Они готовы в любое время все показать, рассказать и дать «базу». У многих из них, кстати, тоже интересная спортивная биография: мне, например, удалось пообщаться с кандидатом в мастера спорта членом сборной Москвы и представителем студенческой лиги по керлингу Анастасией Голицыной.

Анастасия рассказала, что всего на площадке работают две дорожки, которые будут открыты все праздники — до 12 января. Чтобы поиграть на одной из них, нужно заранее записаться через интернет. Другая дорожка действует в открытом режиме — для простых прохожих, чтобы они могли присоединиться к игре. Площадка работает с двенадцати часов до двадцати одного. Длина ледовых дорожек — около 35 метров, а ширина — четыре метра. Весь необходимый инвентарь выдают на месте и совершенно бесплатно.