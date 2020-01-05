Топ самых дорогих блюд на рождественских ярмарках Москвы





Мясо





Страсбург — крупнейший город Эльзаса, исторической области на северо-востоке Франции, граничащей со Швейцарией и Германией. Не удивительно, что кухня Страсбурга впитала в себя дух немецких кулинарных традиций. И именно в этом регионе культивируется сорт винограда «Рислинг», из которого производят лучшее вино в мире (о вкусах же не спорят)! Поэтому совершенно закономерно, что лучшее мясное блюдо, представленное на Манежке, готовят в зоне «Берн — Страсбург»: свиные ребра, маринованные в рислинге с розмарином (380 рублей). Порции подают не очень большие, но вкусовые качества идеальны.





Кстати, если не получится наесться ребрышками, далеко идти не придется: здесь же гостям ярмарки предлагают свиной шашлык по-эльзасски. Фишка этого шашлыка в том, что мясо для него нарезается мелкими кусочками и маринуется всего полчаса.





Можно пройти всего несколько метров и попасть в настоящий рай любителей жареного мяса: зону «Нюрнберг — Копенгаген». В палатке немецкой кухни можно воочию оценить, какой широкий выбор колбасок есть у швабов.





Но лучшее, что там мне удалось обнаружить — свиная рулька, приготовленная по специальному немецкому рецепту (500 рублей). К сожалению, я не успел расспросить повара об особенностях рецептуры, поскольку он самозабвенно колдовал над грилем. Рулька оказалась настолько вкусной и сытной, что мне пришлось перенести дальнейшую дегустацию яств из других городов на следующий день.





Нельзя не упомянуть также бургер с пожарской котлетой (350 рублей), который можно зацепить в зоне «Москва». Еще в 1826 году Александр Пушкин писал:





На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

И отправься налегке.





Сладости





Новый год — время занятий сладостных и мирных. Поэтому наиболее широкий выбор рождественских угощений на Манежке — среди всевозможных сластей. Абсолютный топ — торт «Шакотис» (900 рублей за 0,55 кг), который готовят на открытом огне в зоне «Вильнюс». «Шакотис» — традиционный литовский торт из яичного теста, сделанный в форме елочки. Тесто льется на специальный вертел, который мерно переворачивает улыбчивая девушка в национальном литовском костюме. На выходе получается превкусная сладость, которую можно подать к новогоднему столу вместе с бутылкой шампанского: у литовцев принято ставить бутылку в дырку посередине торта. Кстати, «Шакотис» занесен в национальный фонд кулинарного наследия Литвы.