Топ самых дорогих блюд на рождественских ярмарках Москвы

Новогодние праздники — это подарки, веселая суматоха и, конечно же, вкусная еда. Либо домашняя, либо та, которую удается перехватить в городе — на рождественских ярмарках. В этом году в Москве главная их фишка — возможность попробовать традиционные европейские блюда. В рамках программы «Путешествие в Рождество» в самом центре столицы, на Манежной площади, воссоздали ярмарочные лотки, прилавки и павильоны Страсбурга, Берна, Нюрнберга, Копенгагена, Праги, Вены, Брюсселя, Риги и Вильнюса. Корреспондент Daily Storm протестировал лакомства европейских городов, где проходят самые знаменитые рождественские ярмарки. Мы отобрали лучшие блюда (без оглядки на цену), представленные на этой площадке.
Фестиваль на Манежной площади позволяет окунуться в атмосферу старинных европейских городов, не выезжая за пределы страны. Фланируя между локациями, на которых собраны лавки сразу из нескольких городов (например «Рига -– Вильнюс — Брюссель — Вена», вы словно телепортируетесь на ярмарки, проходящие в эти дни на площадях Бельгии, Австрии или Литвы. Праздничное настроение на площадках создает живая музыка и выступления театральных коллективов. Но в театре жизни главное — буфет, поэтому мы поговорим о еде.
Мясо
Страсбург — крупнейший город Эльзаса, исторической области на северо-востоке Франции, граничащей со Швейцарией и Германией. Не удивительно, что кухня Страсбурга впитала в себя дух немецких кулинарных традиций. И именно в этом регионе культивируется сорт винограда «Рислинг», из которого производят лучшее вино в мире (о вкусах же не спорят)! Поэтому совершенно закономерно, что лучшее мясное блюдо, представленное на Манежке, готовят в зоне «Берн — Страсбург»: свиные ребра, маринованные в рислинге с розмарином (380 рублей). Порции подают не очень большие, но вкусовые качества идеальны.
Кстати, если не получится наесться ребрышками, далеко идти не придется: здесь же гостям ярмарки предлагают свиной шашлык по-эльзасски. Фишка этого шашлыка в том, что мясо для него нарезается мелкими кусочками и маринуется всего полчаса.
Можно пройти всего несколько метров и попасть в настоящий рай любителей жареного мяса: зону «Нюрнберг — Копенгаген». В палатке немецкой кухни можно воочию оценить, какой широкий выбор колбасок есть у швабов.
Но лучшее, что там мне удалось обнаружить — свиная рулька, приготовленная по специальному немецкому рецепту (500 рублей). К сожалению, я не успел расспросить повара об особенностях рецептуры, поскольку он самозабвенно колдовал над грилем. Рулька оказалась настолько вкусной и сытной, что мне пришлось перенести дальнейшую дегустацию яств из других городов на следующий день.
Нельзя не упомянуть также бургер с пожарской котлетой (350 рублей), который можно зацепить в зоне «Москва». Еще в 1826 году Александр Пушкин писал:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
Сладости
Новый год — время занятий сладостных и мирных. Поэтому наиболее широкий выбор рождественских угощений на Манежке — среди всевозможных сластей. Абсолютный топ — торт «Шакотис» (900 рублей за 0,55 кг), который готовят на открытом огне в зоне «Вильнюс». «Шакотис» — традиционный литовский торт из яичного теста, сделанный в форме елочки. Тесто льется на специальный вертел, который мерно переворачивает улыбчивая девушка в национальном литовском костюме. На выходе получается превкусная сладость, которую можно подать к новогоднему столу вместе с бутылкой шампанского: у литовцев принято ставить бутылку в дырку посередине торта. Кстати, «Шакотис» занесен в национальный фонд кулинарного наследия Литвы.
Что еще по сладенькому? В зоне «Брюссель» можно купить знаменитый на весь мир бельгийский шоколад. Но, согласитесь, что рождественская классика — это пряники. И здесь есть где разгуляться! Больше всего мне понравились те, что представлены в шале «Нюрнберг». Лучшие — от старейшего производителя в городе, немецкой фирмы Wicklein. Рекомендую попробовать нежные «имбирные пряники «Элизе», покрытые темным шоколадом» (750 рублей). Легенда гласит, что один нюрнбергский пекарь спас от смерти дочь герцога, Элизу, послав ему во дворец свежеиспеченные пряники. Через несколько дней по всей округе разлетелась весть о том, что дочь герцога пошла на поправку, а пряники, приготовленные по этому особому рецепту, с тех пор стали ее самым любимым лакомством.
Выпечка
В советское время наши граждане катались в Ригу не только для того, чтобы окунуться в атмосферу рижского архитектурного модерна, но и за вафлями. Латыши очень ценят свою выпечку, поэтому в шале «Рига» можно найти горячие вафли на любой вкус. На мой взгляд, притягательнее всего вафли с бананом и брюле (350 рублей). Для сравнения, в шале «Вена» вафли стоят дешевле (150 рублей), но кажутся на порядок менее аутентичными.
Пока я стоял в очереди за бельгийским шоколадом, то разговорился с туристом из Южной Кореи. Он отрекомендовал мне Pancake Pastrami — блины с припеком из говядины пастрами (350 рублей), которые готовят в зоне «Москва». Говядина пастрами (пастрома) — еврейский деликатес, на удивление хорошо сочетающийся с классическим русским блином. Рекомендую, если одновременно хочется чего-то привычного и экстравагантного.
Согревающие напитки
Холодные ветра постепенно добираются и до Москвы. Поскольку ярмарка проходит прямо на Манежной площади под открытым небом, то если не двигаться достаточно активно, можно и околеть. Помимо горячих яств на помощь приходят рождественские напитки. Лучшее, на мой взгляд, согревающее питье, представленное на ярмарке, — «рождественский напиток из облепихи для взрослых» (300 рублей). Им можно угоститься в шале «Вена». Он интересен тем, что в отличие от большинства подобных напитков, в него добавляют не вино, а ром. Интересное сочетание! Впрочем, алкоголя там немного (≈ три градуса). Опьянеть вряд ли получится, а вот зарядиться праздничным настроением и согреться — это можно.
А как же согреваться детворе? Можно отведать «Альпийский рождественский напиток из натуральных ягод для детей» (250 рублей).
Абсолютный чемпион
Мы рассмотрели (субъективно) лучшие блюда в относительно дорогом сегменте рождественской ярмарки. Проголодавшийся читатель может спросить:
— Ну же, не томи: кто твой главный фаворит?
— Швейцарский раклет, — таков будет мой ответ.
В зоне «Берн» расположилось шале, где всех желающих угощают раклетом с картофелем, ветчиной или колбаской. Я редко употребляю слово «балдеж», тем более в письменной речи. Но вкус раклета с колбаской (350 рублей) иначе не описать. Что же это за зверь такой? Раклет — национальное швейцарское блюдо, которое подобно фондю, готовится из расплавленного очень жирного сыра. На ярмарке он подается в чиабатте с колбаской, приправленный маринованными огурчиками и луковым конфитюром. Кайф!
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На прощание хочется сказать, что мы не пропагандируем неосознанное потребление. Наоборот! Автор статьи составил свой субъективный топ, чтобы, по возможности, помочь читателю решить заранее, какие шале точно стоило бы посетить. Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проходит с 13 декабря по 12 января. Площадки фестиваля, в том числе европейская ярмарка на Манежной площади, будут работать каждый день, в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00.