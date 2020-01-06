Топ бюджетных блюд на рождественских ярмарках Москвы

В Москве на Манежной площади в течение всех новогодних праздников работают рождественские ярмарки. На них можно угоститься традиционными европейскими лакомствами: от сладкого чешского трдельника с корицей до пикантных мюнхенских колбасок. Корреспондент Daily Storm отправился на Манежку, чтобы выяснить, попробовав какие блюда, вы точно не пожалеете о потраченных деньгах. Мы составили кулинарный топ из выпечки, сладостей, напитков и даже мясных блюд, стоимостью не больше 350 рублей.
Daily Storm уже представлял свой топ лучших рождественских блюд, которые можно попробовать в многочисленных шале на Манежной площади в Москве. В тот рейтинг мы включали блюда без оглядки на их стоимость. Сегодняшняя подборка — для тех, у кого есть желание поесть не только вкусно, но еще и бюджетно. Возможно, весь ваш кэш уже улетел на подарки, а прикоснуться к национальным блюдам разных стран все-таки хочется.
Поэтому мы составили рейтинг ярмарочных блюд таким образом, чтобы и кошельки сохранить, и гастрономическое любопытство удовлетворить. В наш топ вошли блюда не дороже 350 рублей.
Мясо
Абсолютный победитель в категории «мясо» — мюнхенские колбаски с чесночным соусом (250 рублей), которыми угощают в зоне «Нюрнберг — Копенгаген». В шале представлены самые разнообразные колбаски: «Брецель», «Венские», «Баварские». Но мюнхенские (2 штуки в одной порции), обернутые в лаваш и заправленные чесночным соусом, — лучший вариант для быстрого и сытного перекуса. В принципе, одного этого блюда будет достаточно, чтобы наесться. Чтобы наверняка — в качестве гарнира там же можно взять тушеную капусту с тмином и темным пивом (150 рублей).
— О, вы из Мюнхена, герр? — отписала мне подруга на мой хвалебный спич об этих колбасках.
Сладости
Казалось, что после изысканных имбирных пряников «Элизе» и литовского торта «Шакотис» (они попали в предыдущую подборку), нас уже ничем не удивишь. Ан нет! Из того, что мне удалось попробовать, лучшая бюджетная сладость такая, что натурально пальчики оближешь — бельгийский шоколад фирмы Dolfin с карамелью и соленым маслом (290 рублей). Ехать во фландрийские земли не нужно — достаточно забрести в зону «Брюссель». Шоколад необязательно съедать на месте — можно взять домой или в подарок друзьям, и при этом не разориться.
В зоне «Вена» получится вкусить яблочный штрудель с сахарной пудрой (200 рублей). Австрийцы настолько гордятся своим штруделем, что подлинный экземпляр повареной книги с первым известным рецептом этого блюда хранится в Городской библиотеке Вены. К сожалению, его автор неизвестен, но хочется просто пожать ему руку и сказать «спасибо!».
А как порадовать ребятню? Не придумали еще способа лучше, чем покупка леденца. В шале «Москва» можно приобрести большой леденец за 200 рублей или же классического петушка за 50 рублей. В конце концов, честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом — устами классика.
Выпечка
Здесь у меня не возникло никаких сомнений. Трдельник с корицей (200 рублей), приготовленный по традиционному чешскому рецепту, — лучшая выпечка из тех, что мне удалось попробовать на ярмарке. Забавное для русского уха название кроет в себе невероятно простой состав и богатый вкус. Трдельник готовят прямо при тебе, так что можно не только полакомиться им, но и понаблюдать за процессом. На мангале, а затем на открытом огне обжигается тесто, намотанное на палку. Трдельник посыпают корицей и карамелью, а березовые угли придают блюду особый аромат.
А лучшее печенье, которое мне удалось купить на Манежной площади, — имбирная «Елка» (100 рублей) из шале «Вена». Взял сразу несколько штук, чтобы коротать рождественские вечера в стиле хюгге: попивая глинтвейн и вкушая имбирное печенье. И пусть хюгге — это чисто скандинавское искусство быть счастливым, продвигающее уют и комфорт в массы. Австрийское печенье ему соответствует!
Согревающие напитки
В зоне «Прага» можно не только побаловать себя трдельником или чешскими пряниками, но и отведать рождественский напиток от Швейка (250 рублей). Ярослав Гашек, автор бессмертного антивоенного памфлета «Похождения бравого солдата Швейка», и сам любил устраивать вечеринки, где варил матросский грог. Каков же он, рецепт грога по Ярославу Гашеку?
«Пол-литра воды вскипяти с двумя-тремя зернами душистого перца, шестью-восемью зернами черного перца, 10 гвоздичками, щепотью корицы, лимонной корочкой и соком из целого лимона, всыпь полкило сахару. Когда все сварится, подлей три литра белого вина и дай прокипеть. Затем влей литр коньяку и снова вскипяти да внимательно следи, чтобы не сбежало! Поставь на стол по правую руку от себя, сними крышку и зажги поднимающийся пар, затем крышку сразу же снова закрой. Этим торжественный обряд приготовления грога заканчивается. А кто скажет тебе, что неплохо было бы всыпать туда еще и ванили, так дай ему по роже!»
Не уверен, что на ярмарке его готовят в точном соответствии с авторским рецептом. Да и зачем? Людям на Манежке весело и без «литра коньяку»: праздничное настроение создают театральные коллективы со всей России, выступающие на площадке фестиваля. Предлагаю совершеннолетнему читателю приготовить матросский грог дома самому, перечитывая «Бравого солдата». Главное, помните: никакой ванили!
Кстати, если говорить о наших напитках — в шале «Москва» можно угоститься старославянским горячим сбитнем (200 рублей). Состав сбитня прост: вода, мед и пряности. В плане вкуса, на мой взгляд, он уступает рождественскому питью Швейка, но согревающий эффект — здесь сбитню просто нет равных.
Абсолютный чемпион
Мы рассмотрели (субъективно) лучшие блюда в бюджетном сегменте рождественской ярмарки. Какое же яство — мой главный фаворит? Яблоко в карамели (150 рублей), которое подают в зоне «Нюрнберг — Копенгаген». Там же, где и пресловутые колбаски. Яблочко внушительных размеров отлично заходит с любым согревающим напитком: будь то на основе вина или рома или с бодрящим кофе по-пражски (150 рублей), например.
Attention! Автор строк может быть заангажирован насчет яблок. Нет, они действительно изумительно вкусные. Но когда я увидел их в прейскуранте, у меня в голове сразу заиграла трогательная зимняя песня «Яблоки на снегу». И даже при написании этого текста я неосознанно проигрывал ее. Поэтому между трдельником и яблочками в карамели выбрал второе. «Что же нам с ними делать?» Кушать, конечно!
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На самом деле здорово, что в Москве появляются подобные ярмарки. Мы затронули лишь тему еды, но на тех же площадках можно приобрести многочисленные сувениры и даже национальный текстиль. Надеемся, наш текст поможет вам распробовать как можно больше блюд без ущерба для кошелька. Вкусно поесть — отлично, но прикоснуться к культуре самых разных стран — бесценно! Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проходит с 13 декабря по 12 января. Площадки фестиваля, в том числе европейская ярмарка на Манежной площади, будут работать каждый день, в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00. Bon appétit, дорогой читатель!