Топ бюджетных блюд на рождественских ярмарках Москвы

В Москве на Манежной площади в течение всех новогодних праздников работают рождественские ярмарки. На них можно угоститься традиционными европейскими лакомствами: от сладкого чешского трдельника с корицей до пикантных мюнхенских колбасок. Корреспондент Daily Storm отправился на Манежку, чтобы выяснить, попробовав какие блюда, вы точно не пожалеете о потраченных деньгах. Мы составили кулинарный топ из выпечки, сладостей, напитков и даже мясных блюд, стоимостью не больше 350 рублей.





Daily Storm уже представлял свой топ лучших рождественских блюд, которые можно попробовать в многочисленных шале на Манежной площади в Москве. В тот рейтинг мы включали блюда без оглядки на их стоимость. Сегодняшняя подборка — для тех, у кого есть желание поесть не только вкусно, но еще и бюджетно. Возможно, весь ваш кэш уже улетел на подарки, а прикоснуться к национальным блюдам разных стран все-таки хочется.





Поэтому мы составили рейтинг ярмарочных блюд таким образом, чтобы и кошельки сохранить, и гастрономическое любопытство удовлетворить. В наш топ вошли блюда не дороже 350 рублей.

Мясо





Абсолютный победитель в категории «мясо» — мюнхенские колбаски с чесночным соусом (250 рублей), которыми угощают в зоне «Нюрнберг — Копенгаген». В шале представлены самые разнообразные колбаски: «Брецель», «Венские», «Баварские». Но мюнхенские (2 штуки в одной порции), обернутые в лаваш и заправленные чесночным соусом, — лучший вариант для быстрого и сытного перекуса. В принципе, одного этого блюда будет достаточно, чтобы наесться. Чтобы наверняка — в качестве гарнира там же можно взять тушеную капусту с тмином и темным пивом (150 рублей).

— О, вы из Мюнхена, герр? — отписала мне подруга на мой хвалебный спич об этих колбасках.