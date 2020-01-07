Гид по московскому квесту «Путешествие в Рождество»

В новогодние праздники Москва превратилась в город-сказку с двумя десятками бесплатных катков, костюмированными представлениями и пешеходной Тверской. Организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» не забыли и про интеллектуалов. Специально для них в столице запустили квест с призами и памятными подарками. Daily Storm делится советами, которые помогут участникам квеста успешно пройти все испытания.
Округа с самым большим количеством чекпойнтов
Квест «Путешествие в Рождество» проходит на 20 площадках, раскиданных по разным столичным округам Москвы. Станции, на которых раздают задания для участников игры, находятся либо в парках, либо на рождественских ярмарках. По числу площадок лидируют три округа: Центральный (пять станций), Восточный (четыре станции) и Северо-Восточный (три станции). С учетом того, что цель любого игрока пройти через максимальное количество чекпойнтов, заблаговременное и грамотное планирование маршрута — гарантия положительного результата.
Начать движение по станциям рождественского квеста можно из любой точки. Стартовать можно даже из Зеленограда, где находится один из чекпойнтов, но так как эта локация довольно отдаленная, рекомендовать ее мы можем только жителям округа или тем, кто намеревается собрать все 20 печатей, без которых не получить самые топовые призы.
Но мы ставили цель просто опробовать квест и разобраться в его механике, а потому пошли по пути наименьшего сопротивления и отправились в Центральный административный округ. Первой точкой маршрута корреспондента Daily Storm стала станция квеста у памятника Клименту Тимирязеву. Добраться до него проще всего от Пушкинской площади, двигаясь вниз по Тверскому бульвару.
На подходе к памятнику находится зона с аниматорами, проводящими новогодние конкурсы для детей. Чуть дальше по ходу — небольшая ярмарка, состоящая из нескольких рождественских палаток. Нужная нам палатка — слева от новогодней елки.
У красного новогоднего домика две двери: за одной участники квеста получают призы, за другой организаторы встречают новых игроков.
Паспорт путешественника
В этой довольно уютной комнатушке администратор выдавал всем, для кого чекпойнт у памятника Клименту Аркадьевичу Тимирязеву оказался самой первой станцией на долгом пути, удостоверения — паспорта «Путешественников в Рождество». Это важнейший атрибут мероприятия, без него нельзя пройти квест.
Процедура выдачи документа не занимает много времени, получается быстрее, чем в МФЦ. При этом сам паспорт «Путешественника в Рождество» был под стать настоящему паспорту.
Если бы не логотип мероприятия на обложке, то по невнимательности можно было бы перепутать эту книжку с реальным удостоверением личности. Обманчивое впечатление создается во многом благодаря бордовой корочке, на которой красуется надпись «Паспорт», с характерным для настоящего документа шрифтом.
В игровом удостоверении тоже есть своя главная страница, где участникам конкурса предлагают записать фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения. Только фотографию вклеивать не надо — там изображен Дед Мороз.
Правила проведения конкурса
Там же в паспорте подробно прописаны все правила проведения квеста. Причем сразу на трех языках: русском, английском и китайском. Поэтому принять участие в квесте могут даже иностранцы.
Согласно правилам, участники конкурса должны собирать печати в паспорт, посещая площадки квеста одну за другой. На каждом чекпойнте игроков встречает ведущий. Он предлагает выбрать себе задания при помощи барабана. В результате участник квеста получает случайным образом выпавшую карточку, посвященную той или иной стране. На обороте карточки — вопрос, правильно ответив на который, игрок зарабатывает печать о прохождении этапа квеста.
Печати на каждом чекпойнте разные: снежинки, звездочки, снеговики… И в паспорте под каждую станцию тоже отведена отдельная страница, поэтому просить организатора проштамповать весь документ — бессмысленно.
Вопросы квеста
Большая часть вопросов, на которые предлагается ответить участникам квеста, посвящена празднованию Нового года и Рождества в разных странах мира, включая Россию. К каждому вопросу прилагается четыре варианта ответа, и нужно выбрать один.
Вопросы попадаются разные по сложности. Есть задачки, которые можно раскусить просто при помощи логики, но иногда встречаются такие вопросы, на которые неподготовленному человеку ответить будет трудно. Вот несколько примеров:
«Какой атрибут праздника является традиционным и неизменным в Швейцарии?»
«Из скольких блюд должен обязательно состоять традиционный рождественский стол в Латвии?»
«В Бельгии есть традиция — выбирать Короля новогодней ночи. По поверью, женщина должна приготовить пирог и положить в начинку секретный ингредиент. Тот, кому он попадется, становится Королем ночи. Что это за ингредиент?»
Если у игрока не получается отыскать подходящий ответ, ведущие мероприятия дадут подсказку или будут подсказывать до тех пор, пока участник не расправится с загадкой. Так что проиграть в викторине «Путешествие в Рождество» нереально (и поэтому, главное — грамотный маршрут!).
Прохождение квеста
Одна из сложностей в прохождении квеста — необходимость быстро и без лишних блужданий находить чекпойнты. Дело в том, что станции, где участникам конкурса задают вопросы, ничем не отличаются от обычных рождественских шале: они представляют собой красные палатки, которые чем-то напоминают небольшие избушки.
Единственный элемент, который стопроцентно выдает палатку с викториной, — небольшая табличка с надписью «квест». Например, одна из станций располагается в Камергерском переулке, возле кафе «Академия».Там стоит около десятка палаток, и народу вокруг них — не протолкнуться.
Но праздничная мимикрия — это не единственная задача, которую приходится решать участникам квеста. Один из чекпойнтов находится в парке «Сокольники», площадь которого составляет 516 гектаров. Как найти станцию квеста в таком большом лесу?
Подсказка: идите на главную аллею, заветная палатка именно там.
В небольших окружных парках искать палатки с квестами куда проще. Там станции чаще всего располагаются в самых людных местах — на площадках, где проходят концерты и шоу-программы. Поэтому порой достаточно идти на звуки, доносящиеся со сцен.
Подарки
Получение призов — самая приятный этап квеста. Подарки выдают на двух станциях. Одна находится на улице Школьной у станции метро «Римская», другая — у памятника Клименту Тимирязеву.
За десять собранных печатей игрокам вручают варежки, сумки-шоперы, билеты в кино, сладкие подарки или мед-суфле. Конкурсанты, прошедшие 15 станций, могут получить шарф, брюки или шапку от московских дизайнеров. Самые целеустремленные участники, которые смогли пройти 20 этапов, окажутся обладателями свитшотов, худи, жилеток или рюкзаков.
По нашим подсчетам, на прохождение одной станции в среднем уходит по часу (корреспондент Daily Storm, одолевший за сутки десять этапов, получил памятную баночку меда-суфле с этикеткой в стиле «Московских сезонов»). Но учитывая, что пробовать свои силы в квесте можно аж до 12 декабря, для борьбы за более ценные призы необходимо лишь чуть больше терпения.