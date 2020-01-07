Гид по московскому квесту «Путешествие в Рождество»





Но мы ставили цель просто опробовать квест и разобраться в его механике, а потому пошли по пути наименьшего сопротивления и отправились в Центральный административный округ. Первой точкой маршрута корреспондента Daily Storm стала станция квеста у памятника Клименту Тимирязеву. Добраться до него проще всего от Пушкинской площади, двигаясь вниз по Тверскому бульвару.





На подходе к памятнику находится зона с аниматорами, проводящими новогодние конкурсы для детей. Чуть дальше по ходу — небольшая ярмарка, состоящая из нескольких рождественских палаток. Нужная нам палатка — слева от новогодней елки.





У красного новогоднего домика две двери: за одной участники квеста получают призы, за другой организаторы встречают новых игроков.





Паспорт путешественника





В этой довольно уютной комнатушке администратор выдавал всем, для кого чекпойнт у памятника Клименту Аркадьевичу Тимирязеву оказался самой первой станцией на долгом пути, удостоверения — паспорта «Путешественников в Рождество». Это важнейший атрибут мероприятия, без него нельзя пройти квест.





Процедура выдачи документа не занимает много времени, получается быстрее, чем в МФЦ. При этом сам паспорт «Путешественника в Рождество» был под стать настоящему паспорту.





Если бы не логотип мероприятия на обложке, то по невнимательности можно было бы перепутать эту книжку с реальным удостоверением личности. Обманчивое впечатление создается во многом благодаря бордовой корочке, на которой красуется надпись «Паспорт», с характерным для настоящего документа шрифтом.





В игровом удостоверении тоже есть своя главная страница, где участникам конкурса предлагают записать фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения. Только фотографию вклеивать не надо — там изображен Дед Мороз.