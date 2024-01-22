Книги сбежавшей Аси Казанцевой останутся на полках: «Буквоед», «Лабиринт» и «Литрес» не собираются их убирать

«Буквоед», «Лабиринт» и «Литрес» сообщили Daily Storm, что не планируют снимать с продажи книги популяризатора науки Аси Казанцевой после ее переезда из России в Тбилиси. Свою эмиграцию девушка связала с публикацией ее личных данных депутатом Андреем Луговым в открытый доступ и многочисленными отменами выступлений в регионах.





«У нас представлена литература, не запрещенная к продаже в РФ. Мы не проводим собственную цензуру, для снятия книг с продажи должно быть официальное постановление», — заявили Daily Storm в пресс-службе книжного интернет-магазина «Буквоед».





В сервисе «Литрес» рассказали, что произведения журналистки по-прежнему доступны для чтения и прослушивания.





Представители «Лабиринта» также подтвердили, что издания писательницы доступны к заказу, на данный момент информации о снятии их с продаж нет.





Ася Казанцева — автор нескольких научно-популярных книг. Помимо прочего, написала книгу «Откуда берутся дети? Краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности». В ней она рассказывает о последних достижениях в области эмбриологии и об «очень личной истории самого важного решения в жизни», которая помогает «снимать страхи последствий от рождения детей».





Ранее депутат Андрей Луговой опубликовал в своем Telegram-канале личные данные журналиста Аси Казанцевой, включая ее домашний адрес. Обосновал он такое действие тем, что это покажет Асе, что «предательство своей страны — это самый страшный грех». Комиссия Госдумы по этике нарушений в действиях парламентария не нашла.





В начале декабря книжный магазин «Читай-город» отказался от презентации книги Казанцевой, объяснив это многочисленными просьбами покупателей об отмене мероприятие. В августе 2022 года Асе Казанцевой приходилось выступать с лекцией тайно из-за недовольств провластных активистов пацифистской позицией писательницы. Купившим билет накануне вечером перед мероприятием рассылалась информация о месте и времени встречи.