Президент Украины Владимир Зеленский своим указом об «исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» может создать опасный для международных границ прецедент. Об этом Daily Storm рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





«Это ящик Пандоры. Если мир примет подобную позицию, то сколько народов начнут предъявлять различные претензии? Как у Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны. Если мы будем уходить в подобные прецеденты — это может закончиться для мира плачевно», — заявила депутат.





По мнению Журовой, Зеленский подписал подобный приказ для своих западных «хозяев»: «Ну, видимо, он для своих хозяев готовит какую-то историческую подоплеку. Во-первых, мы понимаем, что такого народа не было, он сформировался не так давно. Мы объясняем свою историю, теперь, видимо, Зеленский решил объяснить, как он считает и как считает Украина. Ну и каким объемом на этих территориях жили украинцы, какой процент?»