«Видимо, он для своих хозяев готовит какую-то историческую подоплеку»: депутат Журова высказалась о новом указе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом об «исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» может создать опасный для международных границ прецедент. Об этом Daily Storm рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Это ящик Пандоры. Если мир примет подобную позицию, то сколько народов начнут предъявлять различные претензии? Как у Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны. Если мы будем уходить в подобные прецеденты — это может закончиться для мира плачевно», — заявила депутат.
По мнению Журовой, Зеленский подписал подобный приказ для своих западных «хозяев»: «Ну, видимо, он для своих хозяев готовит какую-то историческую подоплеку. Во-первых, мы понимаем, что такого народа не было, он сформировался не так давно. Мы объясняем свою историю, теперь, видимо, Зеленский решил объяснить, как он считает и как считает Украина. Ну и каким объемом на этих территориях жили украинцы, какой процент?»
По словам российского политика, новый указ президента Украины может в дальнейшем использоваться для территориальных притязаний к России: «Если все остальные увидят, что ученые отнеслись положительно к украинской позиции? В пользу их территориальных многовековых претензий, как [правительство Украины], видимо, будет сейчас заявлять. То что, все остальные [страны] будут молчать? Боюсь, что им тоже не понравится. У Российской империи в разные периоды были очень большие границы».
22 января на сайте офиса президента Украины был опубликован указ №17/2024. В нем написано, что Россия «веками уничтожала украинскую идентичность среди населения в ряде современных областей РФ: это Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области».
Кроме того, согласно документу, кабинету министров Украины поручено проработать вопрос о предоставлении жителям вышеперечисленных территорий прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным СМИ, мирные собрания.