«Мы думали, что они могут его спрятать»: экс-глава Суджанского района рассказал, как вывозили тело расстрелянной беременной женщины

Экс-глава Суджанского района Александр Богачев рассказал, как им удалось найти тело Нины Кузнецовой. Ее убили еще в августе, и все это время она лежала в здании разрушенной больницы. Похороны девушки пройдут 19 марта на новом Северном кладбище Курска. Начало прощания — в 12:00.
— Александр Михайлович, расскажите, как это получилось. Ведь тело не могли вывезти семь долгих месяцев...
— Ну начнем с того, что мы знали, где оно, потому что на момент гибели Нины я еще находился в должности главы Суджанского района и, естественно, был в курсе ситуации. Мы знали, что ее привезли в больницу еще раненой. А так как отделение хирургии было сожжено, перенесли в бывшее отделение гинекологии. То есть она должна была быть там.
А 16 марта мы искали мирных жителей — все эти дни мы продолжаем проводить эвакуацию — и решили осмотреть здание. Больница находится в слободе Гончаровка. Это чуть западнее Суджи в сторону границы.
— Родные Нины думали, что больница разбита...
— Сам вход был завален, поэтому нам пришлось лезть через окно. Поднялись на второй этаж и стали искать то отделение — все кабинеты были целы. И увидели там тело. Понятно, что его трудно было опознать, но на руке была набита картинка.
А надо сказать, что в Судже связи нет, поэтому мы выехали из района и тут же позвонили мужу Нины, чтобы спросить, во что она была одета. И все совпало. Артем спросил, есть ли татуировка. Да, говорим, на левом предплечье. Потом нашли фото, сверились. Она!
— Как это принял сам Артем?
— Очень тяжело! Он спросил: «А что, вы ее нашли?» Заплакал и сказал: «Я срочно выезжаю в Курск». И утром сообщил, что уже в городе.
А дальше — морг, опознание. Мы созвонились вечером. Он подтвердил, что это Нина. Я спросил, нужна ли помощь. Но он сказал, что нет, справимся.
— Мы знаем, что похороны будут 19 марта. Вы пойдете?
— Пока трудно сказать. Я теперь военнообязанный, но если у меня получится, я обязательно приеду!
— А вы ведь ранены. Как вы ищете людей?
— Да, у меня было ранение, но ничего, я подлечился. Буквально три дня назад вытащили часть осколка. Перевязал, надел бандаж. Надо спасать людей! Я-то местный. Я знаю дороги, знаю, кто где может находиться, поэтому мне в этом плане легче.
— У вас есть ощущение выполненного долга? Что Нина найдена?
— Двоякие чувства. С одной стороны, тело нашли. Мы думали, что они могут его спрятать. Все-таки резонансный случай. И какое-то облегчение, что его можно передать родным и близким. Что оно наконец будет предано земле... Что все будет по-человечески! Но в то же время — тревожно, беспокойно, больно...
— А может быть, вам известна судьба Александра Гусарова? Это тот дедушка из Суджи, над которым смеялись украинские военные в нацистской форме? Все надеются на чудо!
— Пока нет, но буквально на днях на меня вышли его родственники и сообщили место, где он может быть. К сожалению, этот населенный пункт еще не освобожден. Мосты подорваны... Передвигаться тяжело. Но как только будет возможность, мы обязательно туда приедем!