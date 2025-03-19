«Мы думали, что они могут его спрятать»: экс-глава Суджанского района рассказал, как вывозили тело расстрелянной беременной женщины

— Родные Нины думали, что больница разбита...





— Сам вход был завален, поэтому нам пришлось лезть через окно. Поднялись на второй этаж и стали искать то отделение — все кабинеты были целы. И увидели там тело. Понятно, что его трудно было опознать, но на руке была набита картинка.





А надо сказать, что в Судже связи нет, поэтому мы выехали из района и тут же позвонили мужу Нины, чтобы спросить, во что она была одета. И все совпало. Артем спросил, есть ли татуировка. Да, говорим, на левом предплечье. Потом нашли фото, сверились. Она!





— Как это принял сам Артем?





— Очень тяжело! Он спросил: «А что, вы ее нашли?» Заплакал и сказал: «Я срочно выезжаю в Курск». И утром сообщил, что уже в городе.





А дальше — морг, опознание. Мы созвонились вечером. Он подтвердил, что это Нина. Я спросил, нужна ли помощь. Но он сказал, что нет, справимся.





— Мы знаем, что похороны будут 19 марта. Вы пойдете?





— Пока трудно сказать. Я теперь военнообязанный, но если у меня получится, я обязательно приеду!





— А вы ведь ранены. Как вы ищете людей?





﻿— Да, у меня было ранение, но ничего, я подлечился. Буквально три дня назад вытащили часть осколка. Перевязал, надел бандаж. Надо спасать людей! Я-то местный. Я знаю дороги, знаю, кто где может находиться, поэтому мне в этом плане легче.