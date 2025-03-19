Лингвист Хамраева предложила «зайти» в детсады за рубежом и с малых лет обучать русскому иностранцев

Необходимо «зайти» в детские сады за рубежом и с малых лет обучать русскому языку иностранцев. С таким предложением выступила заведующая кафедрой лингводидактики РКИ и билингвизма МПГУ Елизавета Хамраева на мероприятии, посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.





«К 2030 году наш президент Владимир Путин поставил задачу увеличения количества иностранных обучающихся в российских вузах. За счет чего может произойти это увеличение? Первая и основная модель — зайти в школы и даже детские сады. Я была в разных арабских республиках — Бахрейне, Омане — и увидела, какой интерес к российскому образованию. Великий! Но что происходит с детьми? В 3,5 года отдают ребенка в британскую школу, и он остается в ней. В 4,5 года он идет в «Альянс Франсез» и не выходит оттуда. У нас нет модели, которую мы могли бы предложить с этого возраста», — сказала лингвист.





По мнению Хамраевой, у такой системы есть большой потенциал. Министр просвещения Сергей Кравцов на предложение лингвиста ответил, что такая модель практически готова, ее нужно «обобщить и систематизировать». Он предложил через полгода презентовать проект.





Депутат Госдумы Алена Аршинова добавила, что живущие на евразийском пространстве люди хотят не просто изучать русский язык, а хотят создавать единое образовательное пространство. По ее словам, открытие центров поддержки русского языка очень востребовано.