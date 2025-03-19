«На учете не состояла, семья обеспеченная»: что известно о «похищенной» в Ачинске школьнице, за чей выкуп требовали 500 тысяч рублей

«Похищенная» в Красноярском крае 15-летняя девочка на учете не состояла и в поле зрения полиции не попадала. Об этом Daily Storm рассказала региональный детский омбудсмен Ирина Мирошникова. Она не исключила, что мошенники заставили девочку записать видео, где озвучивается сумма выкупа — 500 тысяч рублей. В поисках были задействованы свыше 150 полицейских, волонтеры. Саму девочку нашли живой и невредимой в соседнем городе Назарово на съемной квартире.





«Мы разбираемся в этой истории. Установлено, что школьница на учете нигде не состояла. История очень странная. Были там мошенники или нет? Надо подождать, чтобы выяснить все детали этого детектива», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае.





В местном управлении СК отметили, что сейчас жизнь и здоровье пропавшей девочки вне опасности. Школьницу доставят в СК для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.





Ранее СК сообщал, что 18 марта около 16:00 (12:00 мск) 15-летняя девушка ушла из дома в Ачинске, а через два часа на телефон отца пришло видеообращение от неизвестного лица, где дочь просит перевести полмиллиона рублей для своего освобождения. Было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.





Позднее в СК заявили, что школьница сама приехала на такси на кладбище и записала видео о своем похищении. На месте обнаружены только следы обуви пропавшей, выяснили правоохранители. Они нашли и допросили таксиста, который привозил школьницу на кладбище.





По утверждению мужчины, девушка села в автомобиль одна около жилого дома в Ачинске. Во время поездки школьница ни с кем не разговаривала, но пользовалась наушниками и телефоном.





На опубликованных в Сети кадрах девочка, находящаяся на кладбище, извиняется перед «дядей Юрой по прозвищу Комар» и «Вагнером» за то, что «позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета». Дарья также сообщает, что сейчас «дядя Сережа забирает ее с собой».





Позднее в Сети появилось новое обращение школьницы: «Со мной все хорошо, я очень соскучилась по родителям, очень сильно хочу домой». Источник РЕН ТВ утверждает, что девочку никто не похищал. Канал SHOT пишет, что школьница после записи видео сидела в «съемной квартире».





В краевом главке МВД ранее отмечали: подросток прежде никогда из дома не уходила. По словам ее матери, конфликтов в семье не возникало. Источник РИА Новости рассказал, что родители девочки — обыкновенные предприниматели, семья нормальная, обеспеченная.





Собеседник агентства также добавил, что Дарья «характеризуется абсолютно положительно преподавателями», а в школе у нее ни с кем не было конфликтов. Сейчас следствие отрабатывает все версии исчезновения девушки.