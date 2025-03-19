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Стоны родственников погибшей заглушают звуки сирен: в Курске похоронили расстрелянную беременную девушку
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Проститься с Ниной Кузнецовой пришли около сотни человек Коллаж: Daily Storm
Общество

Стоны родственников погибшей заглушают звуки сирен: в Курске похоронили расстрелянную беременную девушку

Проститься с Ниной Кузнецовой пришли около сотни человек

Коллаж: Daily Storm

В Курске на новом Северном кладбище похоронили Нину Кузнецову, девушке было 28 лет. Она погибла 6 августа 2024 года, в первый день вторжения ВСУ, когда вместе с мужем и двухлетним сыном пыталась эвакуироваться из Суджи. В момент смерти Нина была на втором месяце беременности.


На кладбище собрались около сотни человек, передает корреспондент Daily Storm. Среди присутствующих — муж, мать, сестра и свекровь погибшей.


Во время похорон объявляли ракетную опасность, летали российские военные самолеты. Но сигналы тревоги заглушались стонами родных.


Кузнецову похоронили в закрытом гробу. Долгое время ее не могли вывезти из морга в селе Гончаровка (западнее Суджи). Это удалось сделать после освобождения города в марте этого года. Погибшую опознали по татуировке, рассказал Daily Storm экс-глава Суджанского района Александр Богачев. 

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#похороны #курск #суджа
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